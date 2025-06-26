Лукашенко: потенциал ЕАЭС не задействован в полной мере

Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза – Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель развития ЕАЭС – повышение благосостояния граждан Союза. Об этом заявил Александр Лукашенко, открывая пленарную сессию экономического форума. Заседание проходит на площадке международного выставочного центра «БелЭкспо» с участием руководителей государств «пятерки». Почти все лидеры прибыли в Минск. Армения присоединилась к диалогу онлайн. Этот момент Александр Лукашенко прокомментировал отдельно. Читайте здесь.

Президент Беларуси призвал не допустить превращения Союза в площадку для пустых разговоров. Объединение должно стать максимально привлекательным для новых участников. Приложив немало усилий, страны ЕАЭС добились значительных успехов. Обеспечена устойчивая динамика ключевых отраслей экономики, растет товарооборот между государствами, мы стремимся обеспечить технологический суверенитет, продовольственную безопасность. Но еще есть над чем работать. И процесс совершенствования деятельности Союза ведется непрерывно. Глава белорусского государства также призвал партнеров по ЕАЭС не догонять друг друга, а, объединив потенциалы экономик, создавать уникальный евразийский продукт – от самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта. За диалогом на полях Евразийского экономического форума следит съемочная группа Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Сегодня главное событие IV Евразийского экономического форума – пленарная сессия с участием лидеров стран ЕАЭС и представителей международных делегаций. Мероприятие стартовало около часа назад. Первым на деловую площадку прибыл Александр Лукашенко, который тепло встретил своих коллег – руководителей Казахстана, Кыргызстана, России. Никол Пашинян подключился к сессии по видеосвязи. Впрочем, это не стало для всех неожиданностью, да и премьер Армении раньше практиковал такой формат встреч. Также белорусский лидер лично поприветствовал Президента Кубы, спецпредставителя сопрезидентов Никарагуа и премьер-министра Мьянмы. Евразийский форум – событие масштабное, за которым следят десятки журналистов. В пресс-центре Минского международного выставочного комплекса более полутысячи репортеров, так что новости из Беларуси сегодня разлетаются по всей планете. Итак, пленарное заседание продолжается уже час. Поскольку в этом году наша страна председательствует в органах ЕАЭС, открыл сессию Александр Лукашенко. Белорусский лидер сделал ряд ключевых заявлений о будущем экономической интеграции в Евразийском регионе.