С акцентом на промышленность – в Беларуси наблюдается рост малого и среднего бизнеса

В Беларуси показывает серьезные экономические результаты и стремительно масштабируется малый и средний бизнес. Сегодня в этой сфере задействованы более 1 миллиона 400 тысяч человек. За прошлый год выручка от реализации продуктов, товаров и услуг превысила 300 миллиардов рублей, что на 30 % больше, чем годом ранее. Предпринимательская активность способствует созданию новых рабочих мест, привлечению технологий. Многие предприятия вносят существенный вклад в импортозамещение. Благодаря принятым на уровне государства мерам постепенно мы наблюдаем смещение акцента бизнеса на производственный сектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты – о трендах в собственном деле.

Новый масштабный проект сейчас в работе инженеров-конструкторов лидского предприятия. Специалисты разрабатывают компоненты из современных композитных материалов для кабин белорусских комбайнов и сразу пресс-формы для производства таких деталей, чтобы гомельский завод мог перейти с ручной формовки на серийный выпуск. Это ускорит сборку машин, повысит качество продукции и снизит затраты на производство. Экономия на одной детали – 25 %.

Евгений Прутик, инженер-конструктор предприятия «КатДмит Инжиниринг»:

Мы внедряем SMC-технологию, она позволит значительно увеличить объемы производства, что позволит в то же время сократить расходы. Синергия науки и бизнеса. Идея этого производства уникальна – станки с программным управлением заточены на выпуск пресс-форм и штампов для заводов Беларуси и России. На постсоветском пространстве всего три таких предприятия, и лидер – в Лиде. Всего 25 специалистов обеспечивают работу производства. По классификации – это малый частный бизнес, но с большими возможностями. Взлету на старте помогла господдержка, когда на первых порах начинали с помещения в сельской местности.

Виталий Савенков, директор предприятия «КатДмит Инжиниринг»:

Основным фундаментом развития предприятия стал, конечно, Декрет Президента № 6 о поддержке и развитии предпринимательства в сельской местности. Благодаря данному Декрету мы смогли реинвестировать высвободившиеся деньги в оборудование, технологии, в коллектив. И тем самым смогли очень хорошо развиться.

Здесь реализуют импортозамещающие проекты. Например, раньше стойки для метрополитена в мире выпускала только немецкая компания, теперь их разработали в Лиде, к тому же из влагоустойчивых инновационных материалов. Детали прошли апробацию в Москве, Санкт-Петербурге и Минске. Но главная гордость предприятия – кооперационная цепочка с производителем белорусских тракторов. Для модельного ряда машин уже сконструировали внешний вид и интерьер, осовременили дизайн, сделали пресс-формы, с помощью которых на соседнем лидском предприятии-партнере изготавливают комплектующие.