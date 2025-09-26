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Юные белорусы завоевали 23 медали на ЧМ по тайскому боксу – пообщались с чемпионом и его тренером

26 сентября 2025 09:30
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В недавно завершившемся чемпионате мира по тайскому боксу среди спортсменов до 17 лет юные белорусы показали впечатляющие результаты, завоевав 23 медали. Эти достижения еще раз подтвердили высокий уровень развития этого вида спорта в Беларуси и вдохновили молодое поколение на новые победы. 

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Злыгостев, тренер-преподаватель СДЮШОР Минского района по тайскому боксу, и Эльмир Асланов, кандидат в мастера спорта, двукратный чемпион мира среди молодежи. 

Юные белорусы завоевали 23 медали на ЧМ по тайскому боксу – пообщались с чемпионом и его тренером-2

Александр Злыгостев, тренер-преподаватель СДЮШОР Минского района по таиландскому боксу:
Чемпионат был очень представительный, более 100 стран. Очень представительная команда была Соединенных Штатов Америки, из Канады. С Ближнего Востока очень много было команд. Российская Федерация традиционно представила там 187 человек. Традиционно они забирают этот чемпионат из года в год, потому что конкуренция очень большая. Сейчас такого понятия, как проходной поединок, нет вообще. На каждый бой ребята выходят, настраиваются как на финал чемпионата. 

Юные белорусы завоевали 23 медали на ЧМ по тайскому боксу – пообщались с чемпионом и его тренером-4

Александра Каштанова, ведущая:
Что послужило этим ключиком к успеху у наших спортсменов?

Александр Злыгостев:
Долгие годы, труд и дисциплина, если в двух словах. 

Юлия Самусенко, ведущая:
Эльмир, а что тебе помогло одержать победу? 

Юные белорусы завоевали 23 медали на ЧМ по тайскому боксу – пообщались с чемпионом и его тренером-6

Эльмир Асланов, кандидат в мастера спорта по таиландскому боксу, двукратный победитель молодежного чемпионата мира по таиландскому боксу:
Боевой дух, который вселил в меня мой тренер, и поддержка моих родных. 

Подробности смотрите в видео.

# Белорусские спортсмены # Тайский бокс # Интервью # Александра Каштанова # Юлия Самусенко

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