Дзиодзина: политизация вокруг мирного атома сегодня слишком сильная

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

25 сентября Александр Лукашенко принимал активное участие в Глобальном атомном форуме, происходившем в Москве. Выступление Президента Беларуси начиналось с основы – каковы цели мероприятия и собравшихся. Потому как за счет того, что общественное понимание о возможностях атомной энергетики в большей степени слишком общее и размытое, то само понятие «атом» зачастую становится плодотворным пространством для провокаций и мифов. Добавляет социального напряжения то, что в опыте мировой истории, помимо всех тех возможностей, что дают АЭС, закрепились отрицательные ассоциации с трагедиями на атомных электростанциях.

Сюда же стоит отнести распространенные ассоциации таких нарративов, как «атомная война», «атомные бомбардировки» и сравнительный эпитет «хуже атомной/ядерной войны» как символ чего-то крайне ужасного. Психологически на подобных зацепках человеческого сознания можно довольно легко спекулировать, дискредитируя те возможности, что дает мирный атом.

«Что только о нас сегодня не пишут, не говорят, обзывают разными словами. И агрессоры мы, и соагрессоры, и так далее.... Тем не менее мы что, говорим сегодня о войне, говорим о военных проблемах? Нет!», – подчеркнул Президент на пленарном заседании форума. Там же он обозначил и то, что первичной целью мероприятия остается создание мирного атома. То есть применение ядерных технологий для целей, никак не связанных ни с войной, ни с вооружением.