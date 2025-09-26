Дзиодзина: политизация вокруг мирного атома сегодня слишком сильная

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
25 сентября Александр Лукашенко принимал активное участие в Глобальном атомном форуме, происходившем в Москве. Выступление Президента Беларуси начиналось с основы – каковы цели мероприятия и собравшихся. Потому как за счет того, что общественное понимание о возможностях атомной энергетики в большей степени слишком общее и размытое, то само понятие «атом» зачастую становится плодотворным пространством для провокаций и мифов. Добавляет социального напряжения то, что в опыте мировой истории, помимо всех тех возможностей, что дают АЭС, закрепились отрицательные ассоциации с трагедиями на атомных электростанциях.
Сюда же стоит отнести распространенные ассоциации таких нарративов, как «атомная война», «атомные бомбардировки» и сравнительный эпитет «хуже атомной/ядерной войны» как символ чего-то крайне ужасного. Психологически на подобных зацепках человеческого сознания можно довольно легко спекулировать, дискредитируя те возможности, что дает мирный атом.
«Что только о нас сегодня не пишут, не говорят, обзывают разными словами. И агрессоры мы, и соагрессоры, и так далее.... Тем не менее мы что, говорим сегодня о войне, говорим о военных проблемах? Нет!», – подчеркнул Президент на пленарном заседании форума. Там же он обозначил и то, что первичной целью мероприятия остается создание мирного атома. То есть применение ядерных технологий для целей, никак не связанных ни с войной, ни с вооружением.
Алена Дзиодзина:
И если остановиться на возможностях атомной энергетики – это производство электроэнергии, на которой зиждется то, что делает жизнь современного человечества более безопасной, комфортной и выстроенной. Электроэнергия – это работа больниц и возможность человека получать ту медпомощь, в которой на данный момент он нуждается: обследования, операции и эффективный способ лечения ряда заболеваний. Среди них также диагностика и своевременное лечение онкологии. В данном случае достижения по направлению ядерной медицины смогли сохранить много жизней, в то время как без применения этих же технологий люди бы просто не выжили.
Мирный атом – это электроснабжение, без которого невозможно ни сообщение наземного транспорта, ни авиаперелеты. Электроэнергия – это и продовольственная безопасность стран, это возможность поддерживать температуру воздуха в помещении, это сохранность продуктов. Это научные разработки, это возможность применять и использовать IT-технологии. Это возможность осуществлять финансовые транзакции. Энергетика – это в том числе и военная безопасность в странах. И тем не менее политизация вокруг мирного атома на сегодня слишком сильная.
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