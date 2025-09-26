Нефтегазовая сфера, корпорации России и экспорт – Рогожник поделился подробностями доклада Лукашенко

Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Россию. Сегодняшняя повестка посвящена развитию союзных отношений. Александр Лукашенко проведет двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Вопросов для обсуждения достаточно, учитывая масштабы сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, наша страна входит в четверку крупнейших торговых партнеров России по объему товарооборота. Вопросы экономики, в частности экспорта, будут одними из центральных. В этой части 25 сентября Президент заслушал доклад белорусского посла в России. По итогам Александр Рогожник поделился подробностями с прессой.
«Сегодня белорусское равно российское» – Рогожник о договоренностях с Россией по доступу на рынок.
Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Коснулись вопросов работы в нефтегазовой сфере с Российской Федерацией. Коснулись вопросов взаимодействия с крупными корпорациями в России, такими как Российские железные дороги, «Аэрофлот», «Росатом», «Ростех». В этой связи нами предпринимаются все действия, чтобы подписать соответствующие межправительственные соглашения с Российской Федерацией, с этими корпорациями. Такие примеры уже есть.
Сегодня готовится визит главы «Ростеха», и уже проект такой программы подготовлен, совместного сотрудничества. Дополнительно коснулись вопросов поставки продовольствия, в том числе с задействованием системы реализации через крупные торговые сети. Я приведу несколько примеров: сегодня только Х5 представлено в Российской Федерации более чем 31 тысячей магазинов. Выручка составляет более 4 триллионов рублей. Сегодня только через эту сеть мы можем продать все, что, по сути дела, производим в стране.
И самое главное, что прямые контракты позволяют нам повышать доходность при реализации продовольственной группы товаров. Но это касалось не только продовольствия, это касалось товаров легкой промышленности. Сегодня мы провели ряд акций под названием «Белорусская деревня» в сети «Ашан», где первая неделя только показала, что выручка от белорусских товаров составила 100 миллионов рублей.
Повесткой предстоящей встречи лидеров Союзного государства журналисты интересовались накануне. Белорусского лидера также просили поделиться мнением касательно последних глобальных инициатив его российского коллеги.
Лукашенко о ДСНВ: «Это отодвигает глобальную войну».
Напомним, отдельные вопросы, которые будут подниматься в ходе двусторонней встречи, Александр Лукашенко озвучил накануне, принимая участие в Глобальном атомном форуме. Речь о строительстве в Беларуси второй АЭС.
Подробности – в следующих эфирах.
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