Нефтегазовая сфера, корпорации России и экспорт – Рогожник поделился подробностями доклада Лукашенко

Отметим, наша страна входит в четверку крупнейших торговых партнеров России по объему товарооборота. Вопросы экономики, в частности экспорта, будут одними из центральных. В этой части 25 сентября Президент заслушал доклад белорусского посла в России. По итогам Александр Рогожник поделился подробностями с прессой.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Коснулись вопросов работы в нефтегазовой сфере с Российской Федерацией. Коснулись вопросов взаимодействия с крупными корпорациями в России, такими как Российские железные дороги, «Аэрофлот», «Росатом», «Ростех». В этой связи нами предпринимаются все действия, чтобы подписать соответствующие межправительственные соглашения с Российской Федерацией, с этими корпорациями. Такие примеры уже есть.

Сегодня готовится визит главы «Ростеха», и уже проект такой программы подготовлен, совместного сотрудничества. Дополнительно коснулись вопросов поставки продовольствия, в том числе с задействованием системы реализации через крупные торговые сети. Я приведу несколько примеров: сегодня только Х5 представлено в Российской Федерации более чем 31 тысячей магазинов. Выручка составляет более 4 триллионов рублей. Сегодня только через эту сеть мы можем продать все, что, по сути дела, производим в стране.

И самое главное, что прямые контракты позволяют нам повышать доходность при реализации продовольственной группы товаров. Но это касалось не только продовольствия, это касалось товаров легкой промышленности. Сегодня мы провели ряд акций под названием «Белорусская деревня» в сети «Ашан», где первая неделя только показала, что выручка от белорусских товаров составила 100 миллионов рублей.