Выехал на красный свет. В Смоленской области грузовик столкнулся с поездом

В Смоленской области на одном из переездов в районе станции Рыжиково грузовой автомобиль выехал на красный свет и столкнулся с грузовым поездом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

В результате аварии произошел сход локомотива и 18 вагонов, в части из которых находился бензин. Начался пожар, в результате которого пострадали машинист и его помощник, госпитализированные с травмами средней тяжести. По данным МЧС, горят шесть вагонов с топливом. Автомобильное движение в сторону Рудни ограничено, а водителям рекомендуется пользоваться объездными путями.

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