Прямой эфир

Выехал на красный свет. В Смоленской области грузовик столкнулся с поездом

26 сентября 2025 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Выехал на красный свет. В Смоленской области грузовик столкнулся с поездом-0

В Смоленской области на одном из переездов в районе станции Рыжиково грузовой автомобиль выехал на красный свет и столкнулся с грузовым поездом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

В результате аварии произошел сход локомотива и 18 вагонов, в части из которых находился бензин. Начался пожар, в результате которого пострадали машинист и его помощник, госпитализированные с травмами средней тяжести. По данным МЧС, горят шесть вагонов с топливом. Автомобильное движение в сторону Рудни ограничено, а водителям рекомендуется пользоваться объездными путями.

Фото: pixabay

# Взрыв # Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Польши заявил, что будет добиваться размещения в стране ядерного оружия США
26 сентября 2025 07:54

Президент Польши заявил, что будет добиваться размещения в стране ядерного оружия США

ДТП в Перу –14 человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиками
26 сентября 2025 07:08

ДТП в Перу –14 человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиками

В Кишинёве прошёл митинг за честные выборы в парламент Молдовы
26 сентября 2025 07:07

В Кишинёве прошёл митинг за честные выборы в парламент Молдовы