Лукашенко провёл встречу с премьер-министром Мьянмы

Предыдущие переговоры двух лидеров состоялись в марте этого года. Тогда Мин Аун Хлайн посещал с официальным визитом нашу страну. Сторонами достигнуты серьезные договоренности. Сегодняшняя встреча – возможность сверить часы и оценить, насколько правильны были принятые решения и что уже сделали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть очень серьезный взаимный интерес двух стран, и мы договорились в связи с этим выработать конкретный план наших совместных действий, определенную дорожную карту, по которой мы будем организовывать движение в ближайшее время. Мероприятия этой дорожной карты, этого плана совместного будут включать в себя развитие отношений не только в области политики, гуманитарных отношений, дипломатии, но и в сфере торгово-экономических отношений. Некоторые направления наших договоренностей мы уже начинаем реализовывать. Решаем проблемы, создаем даже совместные предприятия на вашей территории. Мы открыли новое направление сотрудничества. Я хочу вас заверить, что в этом направлении мы и будем действовать.

Мин Аун Хлайн в Беларуси с рабочим визитом. Вместе с ним в Минск также прибыла внушительная делегация. В программе гостей – участие в Евразийском экономическом форуме, а также посещение белорусских предприятий.