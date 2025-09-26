Польша призвала своих граждан уехать из Беларуси

Польское посольство в Минске призвало граждан страны немедленно покинуть Беларусь и воздерживаться от поездок в страну.

Это сообщение последовало за временным закрытием границы 12 сентября в связи с военными учениями «Запад-2025», проходившими с 12 по 16 сентября.

После завершения учений премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о возобновлении трансграничного движения, отметив, что это решение было принято с учетом интереса польских перевозчиков, но не исключил повторного закрытия границы.

С 25 сентября пассажирские и грузовые транспортные средства, а также грузовые железнодорожные составы получили разрешение на проезд через несколько пограничных пунктов, включая «Тересполь-Брест» и «Кукурики-Козловичи».

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