Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться размещения на территории страны американского ядерного оружия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава уже делала множество попыток, чтобы уговорить Вашингтон и в итоге заполучить боеприпасы массового уничтожения. Ссылаются на программу НАТО, которая предусматривает обмен ядерными боеголовками. Польша просто горит желанием присоединиться к ней. А мотив все тот же надуманный – угроза с Востока.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

Обладание ядерным оружием и присоединение к программе «Nuclear Sharing» было бы хорошим решением для безопасности поляков. Я чувствую себя обязанным делать все, что принесет спокойствие Польше. Потенциальное ядерное оружие для польского государства не означало бы эскалацию потенциального конфликта или агрессии, а означало бы только то, что поляки чувствовали бы себя безопаснее.

До сих пор Вашингтон не слышит просьбы польских властей и ограничивается лишь размытыми обещаниями подумать. К слову, США уже разместили свое ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.