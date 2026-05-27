В Министерстве иностранных дел подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом». В этот раз жюри получило более 350 эссе от студентов 25 вузов и выпускников школ. Интерес к проекту бьет рекорды: количество заявок увеличилось более чем наполовину по сравнению с прошлым сезоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своих работах участники представили личный взгляд на внешнеполитическую службу, ее значение для белорусской государственности, а также поделились планами на будущее в этой профессии. Главными критериями оценки стали глубокий интерес авторов к международной проблематике и искреннее желание связать жизнь с внешней политикой. Главный приз для победителей – не только почетный диплом и ценные подарки. Самые перспективные авторы получат уникальную возможность пройти практику в МИДе и подключиться к решению реальных дипломатических задач.

София Василькова, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

Я участвую в конкурсе не первый раз, год назад я пришла сюда, еще будучи школьницей. Меня уже тогда мотивировала дипломатическая служба, я уже определилась с выбором моей будущей профессии. Однако в прошлом году я просто была финалисткой. Меня это порадовало. Я стала волонтером Министерства иностранных дел и решила, что нет предела совершенству, нужно поучаствовать и в этом году.