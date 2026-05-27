В Министерстве иностранных дел подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом». В этот раз жюри получило более 350 эссе от студентов 25 вузов и выпускников школ. Интерес к проекту бьет рекорды: количество заявок увеличилось более чем наполовину по сравнению с прошлым сезоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своих работах участники представили личный взгляд на внешнеполитическую службу, ее значение для белорусской государственности, а также поделились планами на будущее в этой профессии.
Главными критериями оценки стали глубокий интерес авторов к международной проблематике и искреннее желание связать жизнь с внешней политикой. Главный приз для победителей – не только почетный диплом и ценные подарки. Самые перспективные авторы получат уникальную возможность пройти практику в МИДе и подключиться к решению реальных дипломатических задач.
София Василькова, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:
Я участвую в конкурсе не первый раз, год назад я пришла сюда, еще будучи школьницей. Меня уже тогда мотивировала дипломатическая служба, я уже определилась с выбором моей будущей профессии. Однако в прошлом году я просто была финалисткой. Меня это порадовало. Я стала волонтером Министерства иностранных дел и решила, что нет предела совершенству, нужно поучаствовать и в этом году.
Александра Шкода, заведующая сектором оперативной информации Министерства иностранных дел Беларуси:
Есть такое понятие, как искусственный интеллект, и, конечно же, он тоже прослеживался в работах наших конкурсантов. Но мы стояли на страже и отбирали именно те работы, где мы видели человека. Мы видели душу, мы видели горящие глаза, желание, повторюсь, может быть, где-то романтизированное, может быть, где-то пока еще очень наивное, но, тем не менее, желание служить Родине, желание быть патриотом.
Лучшими признаны 15 эссе. Еще две работы получили специальную награду – их лично выделил глава внешнеполитического ведомства. Конкурс проводился в пятый раз и из года в год он ломает стереотипы: география участников стала по-настоящему республиканской, а заявить о себе и поспорить за победу берутся студенты абсолютно любых специальностей.