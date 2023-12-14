Мы никогда не отказываемся от нашего стратегического союзника – России. Ответ Боровика на предложения из-за кордона

Вадим Боровик, политолог:

С кем у нас братские доверительные отношения? С Российской Федерацией. Что вы нам предлагали в 2022 году? У нас есть какие-то вообще варианты? То есть вы нам предлагаете сдать свою территорию, вы нам предлагаете экономический коллапс в Беларуси. То есть вы нам говорите: вы не устроили у себя революцию, вы отказались положить на лопатки экономики и опять же устроить революцию. Вы не дали зайти сюда польским войскам после того, как вы здесь устроите хаос на своей территории и начать боестолкновение с российской армией, которая сразу бы отреагировала. То есть вы не идиоты, и мы вас в этом обвиняем. Вы не подонки и не предатели собственного народа, и мы вас в этом обвиняем.

Действия Лукашенко и правительства Беларуси, политиков, которые рядом с Лукашенко, с одной стороны, абсолютно рациональны, единственно верные и необходимые. А с другой стороны, у нас даже в принципе не было другого сценария. И сегодня вы нам что предлагаете, ребята? Мы вам говорим: мы никогда не отказываемся от нашего стратегического союзника, от Российской Федерации, от сотрудничества с КНР, с целым рядом других государств. Но, пожалуйста, если вы хотите цивилизованный диалог, находясь в соседских отношениях... Мы вам до сих пор, несмотря на такие непозволительные высказывания в адрес главы государства, действия, демарши, попытку убить... Вы списки составляли вот этих преступников, которые сидят... Вы же курировали, списки составляли, как вы будете казнить людей. И мы вам все равно говорим. И это правильное поведение, кстати говоря.

Григорий Азаренок, СТВ:

А я хотел здесь зацепиться. Есть мнение, позиция – это как раз таки и правильно. То, что мы, когда все играют не по правилам, грубо говоря, мы на праве основываемся до сих пор. Мы сохраняем спокойную, холодную голову. И у нас, может быть, ресурса такого нет, как у Российской Федерации. Но тут нам устроили по всему периметру Майданы и все остальное. А если мы начнем в Латинской Америке, Канаде вооружать каких-то мигрантов? Вот ассиметричные действия, то, что называется. Или правильно поступает Российская Федерация, что этого не делает?

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