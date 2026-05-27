В Лиде произошел пожар в гастрономе – пострадавших нет

В одном из Лидских гастрономов произошел пожар, сообщает официальный Telegram-канал МЧС Беларуси.

Оповещение о возгорании пришло от системы передачи извещений о ЧС «Молния». В момент прибытия подразделений МЧС на место происшествия в торговом зале наблюдалось незначительное задымление. Сотрудники МЧС установили, что загорелись поддоны на рампе.

Посетители смогли покинуть здание самостоятельно, никто не пострадал. Возгорание ликвидировано. Причины случившегося будут устанавливаться.

Фото: скриншот видео в официальном Telegram-канале МЧС Беларуси