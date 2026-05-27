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Работники крупной торговой сети Польши вышли на акцию протеста

27 мая 2026 06:16
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Сотрудники одной из крупнейших торговых сетей Польши устроили акцию протеста. Сотни человек собрались у штаб-квартиры компании в городе Кротошин, требуя достойных условий, повышения заработной платы и соблюдения трудовых норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники крупной торговой сети Польши вышли на акцию протеста-2

При этом руководство отказалось от встречи, несмотря на предварительные договоренности. Вместо менеджеров на место прибыла полиция, которая начала проверять документы у собравшихся. Однако это не заставило людей разойтись. 

Работники крупной торговой сети Польши вышли на акцию протеста-4

Мы все-таки надеялись на встречу с руководством. Потому что мы хотим переговоров. Мы вошли в здание компании, но нас даже отказались выслушать. 

Организаторы забастовки утверждают, что сотрудники компании вынуждены работать в невыносимых условиях. В списке их требований – расширение штата, защита от травли на рабочем месте, соблюдение температурных стандартов, а также прекращение незаконного видеонаблюдения за персоналом.

# Протесты # Новости Польши

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