В Минске выбирают «Студента года-2023»

Новости Беларуси. 14 декабря лучшие студенты-медики держат очередной экзамен. В компании с будущими инженерами, экономистами, юристами, специалистами туристического бизнеса и гуманитарных наук они претендуют на почетное звание «Студент года-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в гранд-финале самого престижного студенческого состязания 18 лучших представителей своих специальностей. К слову, такое внушительно число финалистов впервые в истории конкурса. У каждого средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8. И при этом активная спортивная и творческая жизнь.

Егор Букатин, студент Белорусского государственного экономического университета:

Я шокирован многими ребятами, потому что задумки нереальные, идеи просто прут отовсюду. И я рад знакомству с ребятами, мы собираемся общаться и после проекта, и на проекте. Мы поддерживаем классную атмосферу, ребята все очень творческие.

Арина Колесова, студентка Белорусского национального технического университета:

Участие в этом конкурсе означает для меня новый опыт, который сопутствует с новыми людьми, очень вдохновляющими. Для меня большая честь работать с профессионалами своего дела.

Владислав Дубицкий, руководитель конкурса «Студент года-2023»:

В этом году мы выбрали концепцию, основную идею конкурса «Студент года-2023» – путь к трансформации. И суть концепции в том, что и сам конкурс трансформировался, очень много изменений, новых открытий, другие подходы, другой контент, подход к выбору участников и так далее, к теме проекта, и сами участники.