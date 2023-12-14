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В Минске выбирают «Студента года-2023»

14 декабря 2023 19:32
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Новости Беларуси. 14 декабря лучшие студенты-медики держат очередной экзамен. В компании с будущими инженерами, экономистами, юристами, специалистами туристического бизнеса и гуманитарных наук они претендуют на почетное звание «Студент года-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске выбирают «Студента года-2023»-1

Всего в гранд-финале самого престижного студенческого состязания 18 лучших представителей своих специальностей. К слову, такое внушительно число финалистов впервые в истории конкурса. У каждого средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8. И при этом активная спортивная и творческая жизнь.

В Минске выбирают «Студента года-2023»-4

Егор Букатин, студент Белорусского государственного экономического университета:
Я шокирован многими ребятами, потому что задумки нереальные, идеи просто прут отовсюду. И я рад знакомству с ребятами, мы собираемся общаться и после проекта, и на проекте. Мы поддерживаем классную атмосферу, ребята все очень творческие.

В Минске выбирают «Студента года-2023»-7

Арина Колесова, студентка Белорусского национального технического университета:
Участие в этом конкурсе означает для меня новый опыт, который сопутствует с новыми людьми, очень вдохновляющими. Для меня большая честь работать с профессионалами своего дела.

В Минске выбирают «Студента года-2023»-10

Владислав Дубицкий, руководитель конкурса «Студент года-2023»:
В этом году мы выбрали концепцию, основную идею конкурса «Студент года-2023» – путь к трансформации. И суть концепции в том, что и сам конкурс трансформировался, очень много изменений, новых открытий, другие подходы, другой контент, подход к выбору участников и так далее, к теме проекта, и сами участники.

В Минске выбирают «Студента года-2023»-13

Напомним, традиции выбирать лучшего студента года в нашей стране уже более 10 лет. Ключевая цель – повышение престижа знаний, а также поддержка развития творческого потенциала молодежи, их социально значимой деятельности.

# Конкурс # общество

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