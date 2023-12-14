В Минске открылась общественная приёмная Ленинского районного отделения партии «Белая Русь»
Новости Беларуси. В Минске торжественно открылась общественная приемная Ленинского районного отделения белорусской партии «Белая Русь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Планируется, что она станет для жителей района своеобразным центром идеологической, патриотической и воспитательной работы, где будут рады каждому посетителю.
Также это позволит создать условия для формирования и развития гражданской активности. Особенно актуально это станет во время электоральной кампании.
Галина Черник, заместитель главы администрации Ленинского района:
Жители Ленинского района активно вступают как в общественные объединения, так и в политическую партию. Мы сегодня понимаем, что очень важно и очень значимо, что люди, наши жители, высказывают свою активную гражданскую позицию, принимают активное участие в очень значимых мероприятиях. Здесь есть возможность принимать граждан, отвечать на их актуальные вопросы. Поэтому я думаю, что это место действительно будет всегда востребовано.
В общественную приемную можно обратиться для обсуждения проблем избирательного округа, а также задать наболевшие вопросы и получить ответы.