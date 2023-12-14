В Минске открылась общественная приёмная Ленинского районного отделения партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. В Минске торжественно открылась общественная приемная Ленинского районного отделения белорусской партии «Белая Русь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Планируется, что она станет для жителей района своеобразным центром идеологической, патриотической и воспитательной работы, где будут рады каждому посетителю.

Также это позволит создать условия для формирования и развития гражданской активности. Особенно актуально это станет во время электоральной кампании.