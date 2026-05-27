Мьянма заинтересована в подготовке военных специалистов в Беларуси

Главный итог встречи – наша страна займется подготовкой военных кадров для зарубежных партнеров. Как подчеркнул Виктор Хренин, Беларусь рассматривает Мьянму как важного партнера в Юго-Восточной Азии. Взаимодействие в оборонной сфере – одна из главных составляющих развития двустороннего диалога. В планах – активный обмен опытом в области противовоздушной обороны, связи и военной промышленности. Во время встречи комплексно затронуты вопросы не только двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, но и экономического характера.