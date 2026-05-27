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Мьянма заинтересована в подготовке военных специалистов в Беларуси

27 мая 2026 05:44
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Беларусь и Мьянма укрепляют военное сотрудничество. В Минске прошли переговоры министров обороны двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мьянма заинтересована в подготовке военных специалистов в Беларуси-2

Главный итог встречи – наша страна займется подготовкой военных кадров для зарубежных партнеров. Как подчеркнул Виктор Хренин, Беларусь рассматривает Мьянму как важного партнера в Юго-Восточной Азии. Взаимодействие в оборонной сфере – одна из главных составляющих развития двустороннего диалога. В планах – активный обмен опытом в области противовоздушной обороны, связи и военной промышленности. Во время встречи комплексно затронуты вопросы не только двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, но и экономического характера.

# Беларусь-Мьянма

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