Тертель: боевики готовятся к совершению терактов на территории Беларуси

Новости Беларуси. После большого политического турне и масштабных экономических договоренностей Александр Лукашенко погрузился в повестку госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 декабря во Дворце Независимости Президент встретился с главами разведывательных ведомств и спецслужб стран СНГ, которые приехали в Минск, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества.
Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
На территории сопредельных государств формируются и готовятся с молчаливого согласия, где-то не с молчаливого, а при поддержке и непосредственном участии спецслужб этих государств, – подготовка боевиков, боевиков-террористов, боевиков, которые готовятся к совершению терактов на нашей территории и пытаются их совершить периодически. Как известно из прессы, мы их пресекаем, благодаря работе в том числе внешней разведки. Вопросы, связанные с попытками влияния через агентуру на наше общество, на наших граждан и формирование различного рода ячеек в различных структурах. К примеру, сейчас активно прорабатываются вопросы формирования ячеек на предприятиях и в вузах, мы это тоже знаем, над этим работаем. Поэтому сценарий силовой.
Новость не нова. Атака дронов в Мачулищах, попытки подрыва железной дороги. Это лишь эпизоды большой антибелорусской партии. Экономические санкции, идеологическая борьба, информационная война – все тщетно. Страна живет в обычном режиме, но как на передовой.
Президент Беларуси: к нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов!
Разрушение Советского Союза развязало руки заокеанскому центру силы. Даже классические европейские демократии под внешним управлением. А вот соседи Беларуси превратились в локации нестабильности и тыловую зону для очередного скачка на восток. Схемы и методы разные. Заказчик все тот же.
Иван Тертель:
Выборы 2024 года – важное событие в жизни нашей страны. И ими оценивается как определенный невысокий, по их данным, шанс изменить ситуацию в нашей стране. Поэтому 2024 год – это год обкатки технологий для давления на нашу страну и изменения строя. И основной упор будет делаться на дискредитацию выборов. Она уже началась. Выборы еще не прошли, а уже пошли лозунги. Это отработанная программа. Документы по действиям западных государств и по действиям этих центров у нас есть, и мы знаем по пунктам, как ситуация будет развиваться.
Причина одна – смена лояльного к России руководства. В Украине поменяли. Теперь перед страной поставлен вопрос выживаемости. И государства, и народа.
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