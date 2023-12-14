Тертель: боевики готовятся к совершению терактов на территории Беларуси

Новости Беларуси. После большого политического турне и масштабных экономических договоренностей Александр Лукашенко погрузился в повестку госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 декабря во Дворце Независимости Президент встретился с главами разведывательных ведомств и спецслужб стран СНГ, которые приехали в Минск, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

На территории сопредельных государств формируются и готовятся с молчаливого согласия, где-то не с молчаливого, а при поддержке и непосредственном участии спецслужб этих государств, – подготовка боевиков, боевиков-террористов, боевиков, которые готовятся к совершению терактов на нашей территории и пытаются их совершить периодически. Как известно из прессы, мы их пресекаем, благодаря работе в том числе внешней разведки. Вопросы, связанные с попытками влияния через агентуру на наше общество, на наших граждан и формирование различного рода ячеек в различных структурах. К примеру, сейчас активно прорабатываются вопросы формирования ячеек на предприятиях и в вузах, мы это тоже знаем, над этим работаем. Поэтому сценарий силовой. Новость не нова. Атака дронов в Мачулищах, попытки подрыва железной дороги. Это лишь эпизоды большой антибелорусской партии. Экономические санкции, идеологическая борьба, информационная война – все тщетно. Страна живет в обычном режиме, но как на передовой. Президент Беларуси: к нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов!