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Беларусь и Зимбабве подпишут ключевое Соглашение о межпарламентском сотрудничестве

27 мая 2026 05:39
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Беларусь и Зимбабве укрепляют партнерство на законодательном уровне. Сегодня, 27 мая, в Минске стороны подпишут ключевое Соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Подписи под документом поставят спикер Палаты представителей Беларуси и председатель Национальной ассамблеи Африканской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Зимбабве подпишут ключевое Соглашение о межпарламентском сотрудничестве-2

Этот шаг создаст надежную правовую базу для выполнения масштабных планов. Парламентарии законодательно поддержат договоренности лидеров двух государств, что упростит запуск совместных программ и проектов. Речь идет о продвижении отечественной сельхозтехники, создании логистических хабов на африканском континенте, а также о взаимодействии в сфере здравоохранения, образования и экспорта продовольствия.

# Беларусь-Зимбабве

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