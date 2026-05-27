Беларусь и Зимбабве подпишут ключевое Соглашение о межпарламентском сотрудничестве

Беларусь и Зимбабве укрепляют партнерство на законодательном уровне. Сегодня, 27 мая, в Минске стороны подпишут ключевое Соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Подписи под документом поставят спикер Палаты представителей Беларуси и председатель Национальной ассамблеи Африканской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот шаг создаст надежную правовую базу для выполнения масштабных планов. Парламентарии законодательно поддержат договоренности лидеров двух государств, что упростит запуск совместных программ и проектов. Речь идет о продвижении отечественной сельхозтехники, создании логистических хабов на африканском континенте, а также о взаимодействии в сфере здравоохранения, образования и экспорта продовольствия.