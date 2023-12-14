Нарышкин: Зеленский запретил себе и всем своим подчинённым говорить с россиянами о мире

Новости Беларуси. После большого политического турне и масштабных экономических договоренностей Александр Лукашенко погрузился в повестку госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 декабря во Дворце Независимости Президент встретился с главами разведывательных ведомств и спецслужб стран СНГ, которые приехали в Минск, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

Стратегия украинских властей и киевского режима остается прежней: продолжать боевые действия, не вести никаких мирных переговоров с Российской Федерацией. Тем более Зеленский своим декретом запретил самому себе и всем своим подчиненным говорить с россиянами о мире – и это такой публичный запрет. Есть и жесткая установка хозяев в Вашингтоне, в Лондоне: никакого мира. Еще есть украинцы – воюйте.

Минск всегда был инициатором переговоров. А у нашего Дворца Независимости другого бэкграунда нет и быть не может.

Читайте также:

Александр Лукашенко: нельзя допустить драки в нашем доме!

Лукашенко: «Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине»

Лукашенко: призываю спецслужбы СНГ ни в коем случае не разрывать отношения