9 гектаров новых яблоневых садов заложили в одном из фермерских хозяйств Пуховичского района

Максим Поворотный, садовод-агроном крестьянско-фермерского хозяйства:

Белорусские, всем полюбившиеся, ставшие народными, уже сорта такие, как «Белорусское сладкое», «Поспех», «Алеся» та же, вот, «Сябрына», «Весялина». И мы ими довольны, очень неплохие сорта. Пора сбора у нас начнется где-то с сентября по октябрь. Это вот именно яблоко, которое будет у нас закладываться на хранение для следующей реализации и в нашем магазине, и дальше по частным организациям. Вся переработка, сбор – мы делаем на территории. Делаем соки, повидло. Сейчас планируем наладить производство сидра. Яблочные настойки тоже мы планируем делать.

В целом в Минской области плодовые сады и ягодные плантации занимают почти 17 тысяч гектаров. Большая часть земель отдана под яблони и груши. В планах – разбить еще две тысячи гектаров новых садов. Это позволит ежегодно дополнительно собирать около 100 тысяч тонн фруктов. К слову сейчас, не менее 75 % яблок в торговых сетях страны имеют отечественную маркировку.