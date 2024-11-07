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По переработке молочной сыворотки Беларусь опережают только США – Гордей Гусаков

07 ноября 2024 18:22
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Первые миллионные контракты заключили белорусские молокоперерабатывающие предприятия на 7-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае. А ученые договорились совместно разрабатывать новые технологии для углубленной переработки сельскохозяйственного сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По переработке молочной сыворотки Беларусь опережают только США – Гордей Гусаков-2

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
По отдельным направлениям Беларусь является лидером в мире, мы превосходим не только Китай, но и многие европейские страны, например, по переработке молочной сыворотки. У нас перерабатывается сейчас 99,8 % молочной сыворотки, а технологии отрабатывались в нашем институте, сейчас активно используются производством. Мы говорим о том, что по этому показателю нас опережают только Соединенные Штаты Америки. Сейчас тенденции на пищевом рынке, на молочном рынке – это разработка технологий продуктов питания специализированного, функционального, профилактического назначения. Так, чтобы каждый человек в конкретный момент времени мог потреблять ту продукцию, которая ему необходима. 

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# Молоко в Беларуси # Экспорт # Гордей Гусаков # Ольга Масловская

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