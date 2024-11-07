По переработке молочной сыворотки Беларусь опережают только США – Гордей Гусаков

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

По отдельным направлениям Беларусь является лидером в мире, мы превосходим не только Китай, но и многие европейские страны, например, по переработке молочной сыворотки. У нас перерабатывается сейчас 99,8 % молочной сыворотки, а технологии отрабатывались в нашем институте, сейчас активно используются производством. Мы говорим о том, что по этому показателю нас опережают только Соединенные Штаты Америки. Сейчас тенденции на пищевом рынке, на молочном рынке – это разработка технологий продуктов питания специализированного, функционального, профилактического назначения. Так, чтобы каждый человек в конкретный момент времени мог потреблять ту продукцию, которая ему необходима.

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