Муковозчик: революция дала нам, белорусам, Беларусь!

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Давайте сегодня ответим на один вопрос предельно прагматично: а что, собственно, дала Великая Октябрьская социалистическая революция белорусам? Есть ли на самом деле, о чем нам с вами помнить и что нам с вами отмечать? Ответ: конечно, есть. Просто потому, что революция дала нам, белорусам, Беларусь. Никогда и ниоткуда она бы, сiнявокая наша радзiма, не взялась бы, не возникла, если бы не революция. Все Костюшки и Калиновские, Радзивиллы и Плятеры, абсолютно все те, кто поднимался на вооруженную борьбу – на мятеж, проще говоря, – в мыслях не имели Беларуси как независимого государства. Да и вообще не имели подобных мыслей.

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