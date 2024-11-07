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Муковозчик: революция дала нам, белорусам, Беларусь!

07 ноября 2024 18:19
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муковозчик: революция дала нам, белорусам, Беларусь!-1

Очень редко вокруг нашей страны сейчас произносят полностью: Великая Октябрьская социалистическая революция. И зря. Читать здесь.

Муковозчик: революция дала нам, белорусам, Беларусь!-3

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: 
Давайте сегодня ответим на один вопрос предельно прагматично: а что, собственно, дала Великая Октябрьская социалистическая революция белорусам? Есть ли на самом деле, о чем нам с вами помнить и что нам с вами отмечать? Ответ: конечно, есть. Просто потому, что революция дала нам, белорусам, Беларусь. Никогда и ниоткуда она бы, сiнявокая наша радзiма, не взялась бы, не возникла, если бы не революция. Все Костюшки и Калиновские, Радзивиллы и Плятеры, абсолютно все те, кто поднимался на вооруженную борьбу – на мятеж, проще говоря, – в мыслях не имели Беларуси как независимого государства. Да и вообще не имели подобных мыслей. 

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# Андрей Муковозчик # Авторская журналистика на СТВ

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