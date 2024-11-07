Лукашенко на чемпионате колке дров: сегодня смотрю на народ, не думаю даже про политику

Чемпионат, где щепки летят, совпал с Днем Октябрьской революции. И это еще больше подчеркивает, что сила традиций и сохранение истории только добавляют сил современной Беларуси. Умение орудовать топором – это не только физический навык, но и характерная черта всех белорусов. Мы умеем рубить с плеча, но всегда дипломатично решаем вопросы даже на международной арене, где не всегда получаем дружественный ответ. Наш Президент проанализировал результаты выборов в Америке, порассуждал о вариантах развития внешнеполитической ситуации, не исключив, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно жеребьевке, рядом с СТВ Китай. Информационное агентство Синьхуа. Друзьям из Поднебесной помог Лукашенко. Младший сын Николай сейчас студент по одному из самых перспективных направлений, но бацькаву науку не забыл. Дети белорусских управленцев с мозолями на руках.

Кстати, рубка дров сегодня была не единственным марафоном на чемпионате. Отдельная очередь к палатке «НАДО!» Сегодня здесь собрали тысячи «НАДО», и все в рамках электорального протокола.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Другие кандидаты сейчас уже разворачиваются, мы за всем следим. Но из-за рубежа пытаются провоцировать – по почте, как-то еще, документы пытаются прислать, сюда даже не приехав. Что вы об этом думаете?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А я об этом даже не думаю. Пускай присылают. Наверное, насмотрелись в Америке. В мусорке там полмиллиона нашли подписей, и не помогло. Дональд все равно выиграл. Поэтому я насчет этого... Я вообще сейчас, сегодня, о политике не думаю. Смотрите, девчонок сколько! Наши журналисты, красавицы. Поэтому я смотрю на народ. Честно, не думаю даже про политику. Но вот ты сказал про сбор подписей, значит, надо на неделе пригласить руководителей инициативной группы, поговорить с ними, если надо, помочь. Поэтому, честно говоря, о политике не думаю. И тебе советую. Отвлекись ты сегодня, поруби дрова.

– Обязательно.

– Победителям и другим мы уже налили по рюмке.