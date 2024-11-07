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Лукашенко во время мастер-класса презентовал белорусский топор

07 ноября 2024 13:26
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Мастер-класс участникам чемпионата по колке дров среди журналистов преподнес Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко во время мастер-класса презентовал белорусский топор-2

На берегу водохранилища Вяча, где традиционно проходит соревнование, из года в год собирается все больше людей.

Лукашенко во время мастер-класса презентовал белорусский топор-4

Сегодня в живописной локации собралось порядка 3 тысяч гостей. Было на что посмотреть, а главное, у кого поучиться. Александр Лукашенко опробовал в деле несколько топоров, а также презентовал новый, белорусского производства. Получился неплохим, чуть тяжелее импортных аналогов.

Лукашенко во время мастер-класса презентовал белорусский топор-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы рубить дрова, надо на них посмотреть и выбрать соответствующий топор. Я для чего это делаю? Чтобы наконец-то презентовать белорусский топор. Это я поручил давно сделать. МТЗ один вариант сделан, был хуже, чем импортный, поэтому мы сделали новый.

Лукашенко во время мастер-класса презентовал белорусский топор-8

Выбрали топор, смотрим на колодку. Запоминайте, особенно девчонки, чтобы замуж не выходили абы за кого. Надо всегда рубить не спеша, согласен? Потому что если начнешь быстро, так и закончишь. Не спеша, выдыхая, вдыхая, и смотреть на колодку. Вот. Все!

# СМИ Беларуси # Александр Лукашенко

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