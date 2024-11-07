Лукашенко во время мастер-класса презентовал белорусский топор

Мастер-класс участникам чемпионата по колке дров среди журналистов преподнес Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На берегу водохранилища Вяча, где традиционно проходит соревнование, из года в год собирается все больше людей.

Сегодня в живописной локации собралось порядка 3 тысяч гостей. Было на что посмотреть, а главное, у кого поучиться. Александр Лукашенко опробовал в деле несколько топоров, а также презентовал новый, белорусского производства. Получился неплохим, чуть тяжелее импортных аналогов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы рубить дрова, надо на них посмотреть и выбрать соответствующий топор. Я для чего это делаю? Чтобы наконец-то презентовать белорусский топор. Это я поручил давно сделать. МТЗ один вариант сделан, был хуже, чем импортный, поэтому мы сделали новый.