Лукашенко во время мастер-класса презентовал белорусский топор

Мастер-класс участникам чемпионата по колке дров среди журналистов преподнес Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мастер-класс участникам чемпионата по колке дров среди журналистов преподнес Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На берегу водохранилища Вяча, где традиционно проходит соревнование, из года в год собирается все больше людей.
Сегодня в живописной локации собралось порядка 3 тысяч гостей. Было на что посмотреть, а главное, у кого поучиться. Александр Лукашенко опробовал в деле несколько топоров, а также презентовал новый, белорусского производства. Получился неплохим, чуть тяжелее импортных аналогов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы рубить дрова, надо на них посмотреть и выбрать соответствующий топор. Я для чего это делаю? Чтобы наконец-то презентовать белорусский топор. Это я поручил давно сделать. МТЗ один вариант сделан, был хуже, чем импортный, поэтому мы сделали новый.
Выбрали топор, смотрим на колодку. Запоминайте, особенно девчонки, чтобы замуж не выходили абы за кого. Надо всегда рубить не спеша, согласен? Потому что если начнешь быстро, так и закончишь. Не спеша, выдыхая, вдыхая, и смотреть на колодку. Вот. Все!