Чемпионат, где щепки летят, совпал с Днем Октябрьской революции. И это еще больше подчеркивает, что сила традиций и сохранение истории только добавляют сил современной Беларуси. Умение орудовать топором – это не только физический навык, но и характерная черта всех белорусов. Мы умеем рубить с плеча, но всегда дипломатично решаем вопросы даже на международной арене, где не всегда получаем дружественный ответ. Наш Президент проанализировал результаты выборов в Америке, порассуждал о вариантах развития внешнеполитической ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он герой, он этого заслужил, но чтобы не было самодовольства, самовлюбленности, вот этого «я, я, я» – это у него есть. Нет, сейчас Америка, и коль вы лидеры в мире, не забывайте и о нас, о мире в том числе. Еще раз хочу подчеркнуть, наши «оппы» сейчас услышат мои рассуждения и будут говорить, что я тут подначиваю, подлизываюсь под Трампа. Да мне глубоко наплевать, кто там в Америке победил. Подробности.

Рубить с плеча умеем. Но чемпионат СМИ – это даже не про дрова. Это про то, что мы способны согреть всех своей заботой. И как бы нам не старались подкинуть дровишек, в сильных руках Первого любая колода расколется.