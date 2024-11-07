Лукашенко о победе Трампа: он это заслужил, но чтобы не было самодовольства – это у него есть

Чемпионат, где щепки летят, совпал с Днем Октябрьской революции. И это еще больше подчеркивает, что сила традиций и сохранение истории только добавляют сил современной Беларуси. Умение орудовать топором – это не только физический навык, но и характерная черта всех белорусов. Мы умеем рубить с плеча, но всегда дипломатично решаем вопросы даже на международной арене, где не всегда получаем дружественный ответ. Наш Президент проанализировал результаты выборов в Америке, порассуждал о вариантах развития внешнеполитической ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас время сильных политиков и государств. Нашего Президента попросили оценить выборы США и выбор американцев.