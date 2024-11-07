Лукашенко: если Трамп прекратит все войны, мы направим петицию на присвоение ему Нобелевской премии

Чемпионат, где щепки летят, совпал с Днем Октябрьской революции. И это еще больше подчеркивает, что сила традиций и сохранение истории только добавляют сил современной Беларуси. Умение орудовать топором – это не только физический навык, но и характерная черта всех белорусов. Мы умеем рубить с плеча, но всегда дипломатично решаем вопросы даже на международной арене, где не всегда получаем дружественный ответ. Наш Президент проанализировал результаты выборов в Америке, порассуждал о вариантах развития внешнеполитической ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микрофон на топор махнули не глядя, а потом еще с плеча рубанули. На чемпионате медиадровосеков эмоций не меньше, чем на предвыборной гонке США. Правда, все искренне, без голливудских улыбок. И даже Трамп до такого эпатажа не додумался. Хотя обещал заметно рубануть и во внешней политике, и во внутренней. И даже зарыть топор войны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое. Трамп, конечно, – это мощь. Вот как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили. 91 обвинение. Посадить хотели и прочее. Но он как бульдозер прошелся. И прошелся после того, как он уже поработал вроде бы неудачно. Вроде бы неудачно. Поэтому это его личные подвиги.

Камала – героическая женщина. И ей не надо плакать. Вот я сегодня посмотрел: переживает, проиграла. Слушайте, Америка созрела избрать чернокожего президента, но Америка не созрела еще избрать женщину. Вот Америка к этому не готова. И она нос в нос шла с этим бульдозером. Она сделала все возможное и невозможное. Она молодец, поэтому плакать ей ни в коем случае нельзя.

Его заявление о том, что он сделает все, чтобы прекратить войны, а в мире 55 конфликтов. И войны идут. Надо войны прекратить: Украина, Ближний Восток, Йемен, юг Саудовской Аравии и прочее. Надо прекратить войны. Если он это сделает, то мы с тобой направим петицию в эту Нобелевскую премию и ему присвоим за то, что он сделал доброе дело. Поэтому надежда есть, что он будет исполнять свои обещания. Но Америка не Беларусь. Здесь дашь обещание и не выполнишь – так вы задолбаете за один год. А там могут отойти, могут забыть еще что-то, но мы надеемся, что он свое обещание будет выполнять. Не все от него зависит.