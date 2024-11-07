Белорусы отмечают День Октябрьской революции! Как в стране оберегают своё советское прошло?

Октябрьская революция, как и многие другие мировые события, – наше историческое наследие. И, как не раз подчеркивал Александр Лукашенко, мы не собираемся от него отказываться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переписывать историю в угоду политической конъюнктуры – не наш путь. Беларусь идет по иному – мы чтим наши традиции и память предков. А из уроков истории берем лучшее и адаптируем к современным реалиям. Такая своеобразная реновация прошлого. В советское время Великий Октябрь нес в себе глубокие смыслы созидательного труда и социальной справедливости. Актуальны они и сейчас? То, о чем приятно вспомнить Галина Буро.

И хоть той советской страны уже нет, можно ли сегодня стереть из памяти то, что было дорого для миллионов людей, объединяло народы и поколения? Та же советская система образования до сих пор считается лучшей в мире. Забывать уроки прошлого нельзя, уверен историк и член Коммунистической партии Беларуси Владимир Егорычев. В авторской книге «Судьбоносный Октябрь: история и современность» он изложил свое осмысление процессов, которые произошли 107 лет назад, подкрепил их историческими фактами. Уверен, из истории нельзя выбрасывать ни плохое, ни хорошее. Надо просто делать правильные выводы.