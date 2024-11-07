Белорусы отмечают День Октябрьской революции! Как в стране оберегают своё советское прошло?
Октябрьская революция, как и многие другие мировые события, – наше историческое наследие. И, как не раз подчеркивал Александр Лукашенко, мы не собираемся от него отказываться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переписывать историю в угоду политической конъюнктуры – не наш путь. Беларусь идет по иному – мы чтим наши традиции и память предков. А из уроков истории берем лучшее и адаптируем к современным реалиям. Такая своеобразная реновация прошлого. В советское время Великий Октябрь нес в себе глубокие смыслы созидательного труда и социальной справедливости. Актуальны они и сейчас?
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И хоть той советской страны уже нет, можно ли сегодня стереть из памяти то, что было дорого для миллионов людей, объединяло народы и поколения? Та же советская система образования до сих пор считается лучшей в мире. Забывать уроки прошлого нельзя, уверен историк и член Коммунистической партии Беларуси Владимир Егорычев. В авторской книге «Судьбоносный Октябрь: история и современность» он изложил свое осмысление процессов, которые произошли 107 лет назад, подкрепил их историческими фактами. Уверен, из истории нельзя выбрасывать ни плохое, ни хорошее. Надо просто делать правильные выводы.
Владимир Егорычев, доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, член Коммунистической партии Беларуси:
Мы приемники, мы не плюем на нашу историю, мы уважаем дедов и прадедов. Они тоже ошибались, да, были другие вещи. Но сегодня, посмотрите, ведь это не мы «оригинальничаем» – Китай мощнейший. Так вот, Октябрьская революция не уравниловкой занималась, не грабь награбленное, а давала возможность что? Созидать!
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