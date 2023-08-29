Лукашенко: всё, что касается техники, мы можем произвести и удовлетворить потребности Тамбовской области
Перспективные направления, новые горизонты и даже высоты. Во Дворце Независимости предметно обсудили сотрудничество между Минском и Тамбовской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время требует активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества. Предложения Александра Лукашенко всецело поддержал и глава Тамбовской области. Беларусь и этот российский регион – давние партнеры. За последние пять лет взаимный товарооборот увеличился практически в четыре раза. Но и это далеко не предел.
С подробностями переговоров политический обозреватель Евгений Пустовой.
Это уже не первые шаги, но уверенная походка в отношениях между Минском и Тамбовом. Достигли наивысшего результата во взаимной торговле за последние пять лет. Но 178 миллионов долларов – не то. Поэтому Президент сразу ориентирует на несколько направлений для дальнейшего движения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поставки белорусской грузовой, коммунальной, дорожно-строительной техники, лифтового оборудования. Короче, все, что касается техники, мы можем произвести и удовлетворить потребности вашей области. Готовы поставлять также пассажирскую технику, в том числе автобусы на газомоторном топливе, троллейбусы, электробусы с требуемыми характеристиками. Мы также можем поставлять вам тракторы, комбайны и другую технику в необходимых вам объемах (подробнее).
Делегация Тамбовской области весьма представительная. Не на экскурсию приехали. Сразу после посещения наших машиностроительных гигантов провели совместную бизнес-встречу. В Минске свыше 40 представителей крупных компаний этого российского региона. В формате B2B договорились о кооперации и совместных проектах в нефтеперерабатывающей, строительной, аграрной и IT-сферах.
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