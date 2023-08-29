Лукашенко: всё, что касается техники, мы можем произвести и удовлетворить потребности Тамбовской области

Перспективные направления, новые горизонты и даже высоты. Во Дворце Независимости предметно обсудили сотрудничество между Минском и Тамбовской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время требует активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества. Предложения Александра Лукашенко всецело поддержал и глава Тамбовской области. Беларусь и этот российский регион – давние партнеры. За последние пять лет взаимный товарооборот увеличился практически в четыре раза. Но и это далеко не предел. С подробностями переговоров политический обозреватель Евгений Пустовой.

Это уже не первые шаги, но уверенная походка в отношениях между Минском и Тамбовом. Достигли наивысшего результата во взаимной торговле за последние пять лет. Но 178 миллионов долларов – не то. Поэтому Президент сразу ориентирует на несколько направлений для дальнейшего движения.