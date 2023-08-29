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Аграрии Минской области завершили уборочную, намолочено почти 1,7 млн тонн зерна с учётом рапса

29 августа 2023 15:47
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Новости Беларуси. В Минской области завершена уборка зерновых культур. Аграриям необходимо было освоить более 420 тысяч гектаров площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии Минской области завершили уборочную, намолочено почти 1,7 млн тонн зерна с учётом рапса-1

С задачей справились. Намолочено почти 1 миллион 700 тысяч тонн зерна с учетом рапса. В лидерах по валовому сбору Слуцкий и Несвижский районы. Там намолот превысил 100 тысяч тонн. Самая высокая урожайность – 74 центнера с гектара – также несвижских аграриев. В 2023 году более 540 экипажей намолотили тысячу тонн зерна, а почти 90 собрали по 2 тысячи. Сейчас аграрии занимаются заготовкой кормов, в частности убирают кукурузу на силос.

# Уборочная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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