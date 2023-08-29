Аграрии Минской области завершили уборочную, намолочено почти 1,7 млн тонн зерна с учётом рапса

С задачей справились. Намолочено почти 1 миллион 700 тысяч тонн зерна с учетом рапса. В лидерах по валовому сбору Слуцкий и Несвижский районы. Там намолот превысил 100 тысяч тонн. Самая высокая урожайность – 74 центнера с гектара – также несвижских аграриев. В 2023 году более 540 экипажей намолотили тысячу тонн зерна, а почти 90 собрали по 2 тысячи. Сейчас аграрии занимаются заготовкой кормов, в частности убирают кукурузу на силос.