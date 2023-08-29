Как в Минске будет проходить День города? Рассказал директор «Минскконцерта»

С момента своего основания Минск 18 раз полностью сгорал и отстраивался заново. Это довольно известный факт. Сегодня столица Беларуси снова демонстрирует всему миру устойчивость к внешним факторам. Сам Минск при этом только расцветает и становится все более современным городом. 9 и 10 сентября он отметит 956 лет. В программе не только развлекательные гуляния, но и серьезный акцент на экономическом развитии. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

У «Минскконцерта» большой опыт проведения праздничных мероприятий, День города – не исключение. Как из года в год меняется картина? Надеюсь, растем.

Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт»:

Несомненно растем, потому что в «Минскконцерте» команда профессионалов, которые учитывают опыт ранее проведенных мероприятий, приумножают его, вносят новые мероприятия. Поэтому мы учитываем все наши успехи и стараемся, чтобы они были все чаще на наших мероприятиях. Поэтому рост есть. Спасибо «Минскконцерту» и его коллегам. Екатерина Забенько:

Я знаю, что подготовка к празднику начинается задолго до его начала, чуть ли не за полгода. Как разрабатывается концепция, сколько человек в этом принимает участие, насколько просто или сложно стать организатором такого мероприятия, как День города, есть ли кастинг? Павел Дворецкий:

Не совсем кастинг, у нас проходит творческий конкурс на поиск концепций. Мы приглашаем режиссеров посредством рассылки приглашения. Концепцию оценивает художественный совет на ее перспективность развития, как ее можно улучшить, что добавить. И в таком творческом конкурсе проходит отбор лучшей концепции, которая утверждается, потом мы видим ее реализацию в том или ином городском мероприятии. Екатерина Забенько:

На что в этом году был сделан акцент?

Павел Дворецкий:

Концепция: «Мінск. Сэрца маей сталіцы». Она отразилась и в сценическом решении, и в художественном решении, и в оформлении той же сцены (это артисты, программы). Екатерина Забенько:

Павел Анатольевич, мы знаем, что вы отвечаете за технические моменты. В плане того, насколько современен подход к оформлению, организации технического оснащения того же Дня города? Павел Дворецкий:

Мы стараемся идти в ногу со временем, с техническими новинками, поэтому каждое мероприятие высокотехническое, новое оформление сценического пространства посредством световых приборов, звуковых. Это и лазерное шоу, поэтому все возможные новинки, тренды мы отслеживаем и воплощаем в каждом нашем мероприятии. Екатерина Забенько:

По многолетней традиции в День города будут вручены награды и почетные звания «Минчанин года», «Минский мастер». Тоже знаковые традиционные мероприятия, как они пройдут в этом году?

Павел Дворецкий:

«Минчанин года» будет проходить 9 сентября, награды будут вручаться на полюбившейся всем площадке горожанам и гостям столицы возле Дворца спорта. Творческая программа начнется в 18:00 с концертной программой, творческое мероприятие, все завершится фейерверком в 23:00. Традиционно в канун Дня города проходит награждение «Минский мастер». Мы планируем в этом году провести его 8 сентября. В концертном зале Верхнего города пройдет торжественное награждение и чествование лиц, который добились наибольшего успеха в своей профессии. Будет торжественный концерт и церемония награждения и чествования победителей. Екатерина Забенько:

Павел Анатольевич, я знаю, что вы уже к Новому году готовитесь, да? То есть вот только сейчас закончится День города, вы начнете готовить праздничные мероприятия.