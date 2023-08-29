Как в Минске будет проходить День города? Рассказал директор «Минскконцерта»
С момента своего основания Минск 18 раз полностью сгорал и отстраивался заново. Это довольно известный факт. Сегодня столица Беларуси снова демонстрирует всему миру устойчивость к внешним факторам. Сам Минск при этом только расцветает и становится все более современным городом. 9 и 10 сентября он отметит 956 лет. В программе не только развлекательные гуляния, но и серьезный акцент на экономическом развитии. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
У «Минскконцерта» большой опыт проведения праздничных мероприятий, День города – не исключение. Как из года в год меняется картина? Надеюсь, растем.
Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт»:
Несомненно растем, потому что в «Минскконцерте» команда профессионалов, которые учитывают опыт ранее проведенных мероприятий, приумножают его, вносят новые мероприятия. Поэтому мы учитываем все наши успехи и стараемся, чтобы они были все чаще на наших мероприятиях. Поэтому рост есть. Спасибо «Минскконцерту» и его коллегам.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что подготовка к празднику начинается задолго до его начала, чуть ли не за полгода. Как разрабатывается концепция, сколько человек в этом принимает участие, насколько просто или сложно стать организатором такого мероприятия, как День города, есть ли кастинг?
Павел Дворецкий:
Не совсем кастинг, у нас проходит творческий конкурс на поиск концепций. Мы приглашаем режиссеров посредством рассылки приглашения. Концепцию оценивает художественный совет на ее перспективность развития, как ее можно улучшить, что добавить. И в таком творческом конкурсе проходит отбор лучшей концепции, которая утверждается, потом мы видим ее реализацию в том или ином городском мероприятии.
Екатерина Забенько:
На что в этом году был сделан акцент?
Павел Дворецкий:
Концепция: «Мінск. Сэрца маей сталіцы». Она отразилась и в сценическом решении, и в художественном решении, и в оформлении той же сцены (это артисты, программы).
Екатерина Забенько:
Павел Анатольевич, мы знаем, что вы отвечаете за технические моменты. В плане того, насколько современен подход к оформлению, организации технического оснащения того же Дня города?
Павел Дворецкий:
Мы стараемся идти в ногу со временем, с техническими новинками, поэтому каждое мероприятие высокотехническое, новое оформление сценического пространства посредством световых приборов, звуковых. Это и лазерное шоу, поэтому все возможные новинки, тренды мы отслеживаем и воплощаем в каждом нашем мероприятии.
Екатерина Забенько:
По многолетней традиции в День города будут вручены награды и почетные звания «Минчанин года», «Минский мастер». Тоже знаковые традиционные мероприятия, как они пройдут в этом году?
Павел Дворецкий:
«Минчанин года» будет проходить 9 сентября, награды будут вручаться на полюбившейся всем площадке горожанам и гостям столицы возле Дворца спорта. Творческая программа начнется в 18:00 с концертной программой, творческое мероприятие, все завершится фейерверком в 23:00. Традиционно в канун Дня города проходит награждение «Минский мастер». Мы планируем в этом году провести его 8 сентября. В концертном зале Верхнего города пройдет торжественное награждение и чествование лиц, который добились наибольшего успеха в своей профессии. Будет торжественный концерт и церемония награждения и чествования победителей.
Екатерина Забенько:
Павел Анатольевич, я знаю, что вы уже к Новому году готовитесь, да? То есть вот только сейчас закончится День города, вы начнете готовить праздничные мероприятия.
Павел Дворецкий:
Да, все верно. Мы уже начинаем прием творческого конкурса на концепции празднования встречи Нового года. Мы живем на 2-3 месяца вперед, потому что это творческий конкурс, художественный совет, это защита концепции, их разработка и реализация потом на празднике, том или ином городском мероприятии.
Екатерина Забенько:
Хотелось бы, конечно, узнать, каким будет праздничный фейерверк ко Дню города, потому что минчане изаблованы такими яркими, красивыми салютами праздничными, чем-то удивите в этот раз?
Павел Дворецкий:
Да, этот День города не стал исключением. В сквере «Старостинская Слобода» в 23.00 финалом творческой программы будет праздничный фейерверк, который можно очень хорошо наблюдать с концертной площадки возле Дворца спорта. Поэтому мы приглашаем всех жителей столицы и туристов посетить наше мероприятие и полюбоваться праздничным фейерверком.
Воропай: в этом году в Минском полумарафоне участие примут около 15 тысяч желающих. Подробности здесь.