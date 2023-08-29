Делегация Тамбовской области впечатлилась белорусскими беспилотными тракторами

Перспективные направления, новые горизонты и даже высоты. Во Дворце Независимости предметно обсудили сотрудничество между Минском и Тамбовской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создана отдельная рабочая группа по сотрудничеству между Минском и Тамбовом. Тамбовскую область называют житницей России. Так что наши тракторы и комбайны как раз кстати. А между наши центрами аграрной науки белорусскими Горками и известным учеными из Мичуринска установлено соглашение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши предложения вам направлены. Если вы готовы, мы хотели бы, чтобы вы нам предложили встречные шаги и дали ответ, будем ли мы в этом направлении работать. Весьма полезным будет обмен опытом в области современных агротехнологий переработки сельхозпродукции, по вопросам селекционной работы, племенного отдела, подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса (подробнее).