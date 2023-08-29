Делегация Тамбовской области впечатлилась белорусскими беспилотными тракторами

Перспективные направления, новые горизонты и даже высоты. Во Дворце Независимости предметно обсудили сотрудничество между Минском и Тамбовской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перспективные направления, новые горизонты и даже высоты. Во Дворце Независимости предметно обсудили сотрудничество между Минском и Тамбовской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создана отдельная рабочая группа по сотрудничеству между Минском и Тамбовом. Тамбовскую область называют житницей России. Так что наши тракторы и комбайны как раз кстати. А между наши центрами аграрной науки белорусскими Горками и известным учеными из Мичуринска установлено соглашение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши предложения вам направлены. Если вы готовы, мы хотели бы, чтобы вы нам предложили встречные шаги и дали ответ, будем ли мы в этом направлении работать. Весьма полезным будет обмен опытом в области современных агротехнологий переработки сельхозпродукции, по вопросам селекционной работы, племенного отдела, подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса (подробнее).
Есть планы и предпосылки поднять сотрудничество в АПК на высоту. В буквальном смысле. Гости увидели возможности нашего ПВТ, впечатлились хедлайнером всех агарных выставок – трактором на пульте управления. И глава региона как руководитель новой формации предложил подняться над консервативным подходом в земельном сотрудничестве.
Максим Егоров, глава Тамбовской области России:
Сейчас в России запускается национальный проект по беспилотным летательным аппаратам. И мы хотим попасть в этот проект. Уже определены крупные пять, а мы уже в более малые летательные аппараты, которые можно будет использовать как для мониторинга полей, вноса удобрений, но так и беспилотные системы в части управления сельхозтехникой. Это тоже очень интересное направление, о котором нам рассказали вчера на МТЗ.
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