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Губернатор Тамбовской области поделился личными впечатлениями о Беларуси

29 августа 2023 14:00
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Новости Беларуси. Время заставляет активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Тамбовской области поделился личными впечатлениями о Беларуси-1

Что касается реализации совместных кооперационных проектов, то журналистам Максим Егоров подробнее рассказал о перспективах.

Лукашенко – губернатору Тамбовской области: если нуждаетесь в поддержке строителей, то можете на нас рассчитывать

Губернатор Тамбовской области поделился личными впечатлениями о Беларуси-4

Максим Егоров, губернатор Тамбовской области России:
Большое количество белорусской техники работает на полях и в жилищно-коммунальном хозяйстве Тамбовской области. Многие западные производители с мировым именем ушли, перестали эксплуатировать, то техника, которая была приобретена ранее, и мы, конечно же, смотрим в сторону Беларуси. И уверены, что уникальные предприятия, которые создавались еще в советские времена в большой кооперации различных регионов страны смогут удовлетворить наш запрос. Мы проговариваем уже покупку техники: автобусной, сельскохозяйственной, коммунальной.

Поделился с журналистами Максим Егоров и личными впечатлениями о нашей стране. В Беларуси он бывал не раз. Оценил по достоинству российский губернатор наши достопримечательности, особенно выделил музей Великой Отечественной войны. При этом глава Тамбовской области добавил, что в скором времени в комплекс на экскурсию обязательно приедут школьники и студенты из Тамбова.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Максим Егоров # Фотофакт

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