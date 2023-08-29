Губернатор Тамбовской области поделился личными впечатлениями о Беларуси

Новости Беларуси. Время заставляет активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Егоров, губернатор Тамбовской области России:

Большое количество белорусской техники работает на полях и в жилищно-коммунальном хозяйстве Тамбовской области. Многие западные производители с мировым именем ушли, перестали эксплуатировать, то техника, которая была приобретена ранее, и мы, конечно же, смотрим в сторону Беларуси. И уверены, что уникальные предприятия, которые создавались еще в советские времена в большой кооперации различных регионов страны смогут удовлетворить наш запрос. Мы проговариваем уже покупку техники: автобусной, сельскохозяйственной, коммунальной.

Поделился с журналистами Максим Егоров и личными впечатлениями о нашей стране. В Беларуси он бывал не раз. Оценил по достоинству российский губернатор наши достопримечательности, особенно выделил музей Великой Отечественной войны. При этом глава Тамбовской области добавил, что в скором времени в комплекс на экскурсию обязательно приедут школьники и студенты из Тамбова.