Лукашенко – губернатору Тамбовской области: если нуждаетесь в поддержке строителей, то можете на нас рассчитывать

Новости Беларуси. Время заставляет активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и этот российский регион – давние партнеры. За последние пять лет взаимный товарооборот увеличился практически в четыре раза, приблизившись к 180 миллионам долларов. Но и это далеко не предел, отметил Президент. Хорошо известна Тамбовская область как не только аграрный регион, но еще и центр промышленного производства. Такие факторы помогают четко выстроить линию сотрудничества. Белорусы готовы поставлять партнерам грузовую, коммунальную, дорожно-строительную технику, лифтовое оборудование. Российская делегация уже посетила производственные площадки МТЗ и МАЗ. В программе – еще «Белкоммунмаш» и «Амкодор». Впрочем, направлений для сотрудничества предостаточно. Александр Лукашенко отдельно остановился на строительной отрасли. Белорусские специалисты в России на хорошем счету. Мы успешно конкурируем по качеству работ, скорости и приемлемой цене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время заставляет активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества, концентрировать усилия на импортозамещении. Это позволит обеспечить технологическую независимость и безопасность. По моей информации, после встречи с нашим послом в России в апреле текущего года вы предложили нам производственные площади акционерного общества «Тамбовспецмаш» для реализации совместных кооперационных проектов. Хотелось, чтобы вы уже спустя время сказали, какую технику вы хотели бы производить вместе с нами, какие сегодня имеем результаты этой работы, что надо сделать, что дальше будем делать. Есть ли проблемы, которые требуют решений и на моем уровне?

Мы можем оказать практическую помощь в строительстве в том числе зерно- и овощехранилищ, поставках оборудования для молочно-товарных ферм. Знаю, что край очень развитый в этом отношении, вы уделяете этому большое внимание. Весьма полезным будет обмен опытом в области современных агротехнологий и переработки сельхозпродукции, по вопросам селекционной работы и племенного дела, подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса. Мне докладывают, есть некоторые торможения в вопросах сотрудничества в сфере строительства. Эта тема очень важна для населения, поскольку напрямую влияет на качество жизни людей. Если вы нуждаетесь в профессиональной поддержке наших строителей, то можете на нас рассчитывать. Я обозначил лишь некоторые основные направления сотрудничества. Это далеко не полный перечень вопросов, которые могут быть интересны и для Тамбовской области, и для Беларуси. Готовы обсуждать с вами любые вопросы сотрудничества. И те решения, которые мы примем сегодня, вы встречали в правительстве, будьте уверены, мы будем свято соблюдать эти договоренности.