Губернатор Тамбовской области в Минске: «Если мы друг другу не будем помогать, то мы не справимся»

Перспективные направления, новые горизонты и даже высоты. Во Дворце Независимости предметно обсудили сотрудничество между Минском и Тамбовской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перспективные направления, новые горизонты и даже высоты. Во Дворце Независимости предметно обсудили сотрудничество между Минском и Тамбовской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время выстраивать и партнерство в строительной отрасли. Наша страна сберегла компетенции. Это как в союзных отношениях – фундамент есть, давайте уже строить следующие этажи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта тема важна для населения, поскольку напрямую влияет на качество жизни людей. Если вы нуждаетесь в профессиональной поддержке наших строителей, то вы можете на нас рассчитывать. Мы готовы также к активизации совместной работы по вашему проекту «Чистая вода» с применением современных технологий оборудования для водоочистки, водоотведения. Я обозначил лишь некоторые основные направления сотрудничества. Это далеко не полный перечень вопросов, которые могут быть интересны и для Тамбовской области, и для Беларуси. Занимаясь экономикой, нам следует не забывать и о студенческих, школьных обменах, здравоохранении, науке, образовании, культуре, туризме – то, что называется гуманитарной сферой. Те самые связующие звенья, которые помогают нам лучше узнать друг друга, особенно они важны для воспитания современной молодежи.
Нынешний глава Тамбовской области ровно год в должности. Беларусь знает как турист. Впечатлен. А теперь с кресла губернатора видит перспективы сотрудничества. Особенно в условиях внешнеполитических барьеров.
Максим Егоров, глава Тамбовской области России:
Конечно, если мы друг другу не будем помогать, то мы не справимся. Сегодня Президент говорил о том, что в Советском Союзе были достаточно сильные кооперационные связи между республиками, регионами, областями, краями, которые входили в СССР. Строились заводы, приезжали специалисты. И нам надо это все восстанавливать, мы практически жили, сами обеспечивая себя. И главные задачи, которые ставят президенты Владимир Владимирович и Александр Григорьевич, – это импортозамещение. И мы должны себя сами обеспечивать.
Совместные патриотические проекты и культурные концепты. Не лишними будут и пресс-туры для журналистов. Открыть белорусам Тамбов значительно шире, чем известная пословица и хит из 1990-х. Корни у нас единые – пора создавать благоприятную среду для роста молодых побегов.
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