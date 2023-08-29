Губернатор Тамбовской области в Минске: «Если мы друг другу не будем помогать, то мы не справимся»

Время выстраивать и партнерство в строительной отрасли. Наша страна сберегла компетенции. Это как в союзных отношениях – фундамент есть, давайте уже строить следующие этажи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта тема важна для населения, поскольку напрямую влияет на качество жизни людей. Если вы нуждаетесь в профессиональной поддержке наших строителей, то вы можете на нас рассчитывать. Мы готовы также к активизации совместной работы по вашему проекту «Чистая вода» с применением современных технологий оборудования для водоочистки, водоотведения. Я обозначил лишь некоторые основные направления сотрудничества. Это далеко не полный перечень вопросов, которые могут быть интересны и для Тамбовской области, и для Беларуси. Занимаясь экономикой, нам следует не забывать и о студенческих, школьных обменах, здравоохранении, науке, образовании, культуре, туризме – то, что называется гуманитарной сферой. Те самые связующие звенья, которые помогают нам лучше узнать друг друга, особенно они важны для воспитания современной молодежи.

Нынешний глава Тамбовской области ровно год в должности. Беларусь знает как турист. Впечатлен. А теперь с кресла губернатора видит перспективы сотрудничества. Особенно в условиях внешнеполитических барьеров.