«Желание молиться о нашей стране, о нашем народе». Как прошёл Всебелорусский крестный ход?

В программе «Прикосновение к свету» встретились с иереем Дионисием Ковалевым, председателем приходского совета Свято-Духова кафедрального собора Минска. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Как председатель приходского совета Свято-Духова кафедрального собора расскажите, ваши прихожане тоже пошли крестным ходом из Жировичей и Минск?

Кто принимал участие в крестном ходе из Жировичей и Минск? Иерей Дионисий Ковалев, председатель приходского совета Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Да, естественно, наши прихожане тоже присоединились к крестному ходу из Жировичей. Во-первых, потому что часть наших прихожан любит ходить в крестный ход. Они еженедельно ходят в паломничество к месту упокоения Блаженной Валентины Минской. А второе, конечно, значимость этого крестного хода из Жировичей в Минск, празднование Минской Божьей Матери. Это особый стимул для духовного подвига. О чем молятся крестоходцы? Олег Лепешенков:

Владыка Вениамин как раз сказал в своем слове, обращенном к паломникам, что это действительно духовный подвиг и что очень важна молитва на пути следования. А о чем молятся крестоходцы? Иерей Дионисий Ковалев:

Естественно, задумка Всебелорусского крестного хода – это желание молиться о нашей стране, о нашем народе. Неспроста был выбран маршрут из Свято-Успенского Жировичского монастыря, в котором в 1470 году явилась икона Божьей Матери, в город Минск, покровительницей которого является Пресвятая Богородица, в нашем городе в 1500 году явилась Божья Матерь. Вот эти два звена, которые являются, можно сказать, пределами Пресвятой Богородицы в нашей стране, в нашей Беларуси, они связывают наших верующих. Мы, идя по этой тропинке духовной, молимся о духовном возрастании нашего народа, а где духовное, там, конечно же, и все остальное: это и благополучие, это и мир, это и взаимоотношение в семьях, и в коллективах, чтобы все между людьми было в мире и в любви.

Сергей Мелешко, организатор крестного хода:

Крестный ход как-то однажды вошел мою жизнь, стал неотъемлемой частью жизни. Поэтому крестный ход мы ждем как глоток свежего воздуха, как пищу, отдохнуть и дальше уже в суету окунаться. Чтобы вот этим своим небольшим подвигом, чтобы он вспомнился перед Господом, это была капля на чашу весов за наше отечество, за нашу церковь, за наш народ. Поэтому надо идти, надо молиться, надо бороться, как сказал батюшка Николай, наша духовная битва, мы на эту битву собрались, мы здесь боремся.

Иерей Николай Севастьянов, духовник крестного хода:

В прошлом году я приехал сюда первый раз, это совсем другой мир. Это мир других людей, это мир эмоций, ощущение разные уже. Такого до этого у меня никогда не было. Физические страдания, духовный подъем, сегодня многие говорят, что 7 день сегодня. Что-то не идет, ни молитва, ничего, батюшка, что делать? А ты терпи, тебе Господь дает возможность, мы учимся здесь, это наш университет здесь. Я тебе показал в начале, как было хорошо. А сейчас я отниму это, чтобы ты понял, как бывает плохо, когда я отхожу от тебя. Удивительное состояние, я знаю, что пока буду жив, я буду нуждаться в этом, потому что сейчас прошел, хватит на год всего. Мы все живем в отечестве нашем. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас оно находится в опасности. Весь мир в опасности сейчас. Все кругом горит, все пылает уже. Я духовный человек, я объясню, что бояться ничего не надо, бояться надо только Христа потерять. И постараться сделать то, что в твоих силах, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. А что можем сделать? Вот мы пришли сюда, не то чтобы специально, допустим, болячки себе наделать, а потому что просто махнуть рукой на свое тело, и дать возможность духу воспрянуть над собой. Вот когда это происходит, то формула срабатывает, сила Божья в немощи человеческой. Вот тут происходят удивительные чудеса. У нас на крестный ход из Нидерландов Ольга приехала. Услышала информацию, что идет крестный ход. Она приехала сюда посмотреть одним глазком. Мне же домой надо, в Нидерланды. Она осталась, она не хочет уходить никуда. Из Германии приезжали тоже, может, уже уехали. То же самое, то есть нигде в другом месте этого ты не получишь, что Бог рядышком, что он нас не оставил, он с нами, он нас на руках несет. И когда прихожу сюда, когда иду с этими людьми, такое счастье, такая радость в одном месте, столько замечательных людей. Я знаю, я верую в то, что Божья Матерь с нами тоже идет. И не одна, и Георгий Победоносец здесь. И Евфросиния Полоцкая здесь, и София Слуцкая здесь, и Валентина Минская тоже здесь, они все здесь, потому что понимая, что мы же просим, где просят, там они обязательно будут.

Александр, участник крестного хода:

У каждого христианина есть тайная жизнь души. Если сравнивать эту тайную жизнь души, ее возрастание, то один день крестного хода, мне, можно сказать, дает как несколько лет практики на приходе. На приходе среди своих друзей. Крестный ход – это испытание боем, как говорится. Каждый солдат определяется, кто есть кто в бою. Поэтому когда человек идет в крестный ход, обычно люди просят: Господи, даруй мне силы терпеть то, что ты мне пошлешь в этом крестном ходу. А если я выдержу свое слово, если я с благодарением все перетерплю, то ты, может быть, смилуйся и даруй что-то или для меня, или для моих родственников, для общества каких-то благ.

Анастасия, участница крестного хода:

Это мой не первый крестный ход. В том году у меня было прошение, а в этом я иду благодарить Господа за все, что он делает для нас, для православных. Для нас это очень важно. Поэтому в этом месте очень хорошо ощущается Бог. Пусть Господь хранит нас всех и бережет. Что нужно знать о Минской иконе Пресвятой Богородицы? Олег Лепешенков:

Крестный ход идет от одной святыни к другой. От Жировичского образа Божьей Матери к Минской иконе Пресвятой Богородицы. Что нужно знать о Минском образе? Иерей Дионисий Ковалев:

По преданию она явилась на водах реки Свислочь. В 1500 году люди обрели икону по исходящему от нее сиянию. И то, что сама Пресвятая Богородица прибыла в наш город, на наши земли, является тем, что она расположилась к нашим людям. Она имеет к нам какое-то расположение и проявляет свою любовь. Второй момент – это то, что эта святыня с тех пор неотступно пребывает в нашем городе, несмотря на то, что за эти 523 года были войны и нестроения. И при всем при этом Пресвятая Богородица остается с нами. Пресвятая Богородица изображена на гербе нашего города. Это говорит о том, что люди ценят это покровительство Пресвятой Богородицы. И они ее настолько почитают, что вознесли на знамя нашего города. Олег Лепешенков:

Сегодня день празднования, обретения иконы Пресвятой Богородицы Минской. Как этот день проводят прихожане Кафедрального собора и жители Минска?