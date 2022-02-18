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Прокопцов о Савицком: «Он современен и сегодня. Он молод, как будто это писал молодой человек»

18 февраля 2022 17:19
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Новости Беларуси. 18 февраля в Минске вспоминают Михаила Савицкого, народного художника. Сегодня ему бы исполнилось 100 лет. Вековой рубеж мастер не перешагнул, но остались его картины. В них – становление белорусского народа, независимой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серия полотен «Цифры на сердце» два года дремала в кулуарах, сегодня в честь своего автора она проснулась. Выставки открываются и в других музеях столицы.  

Прокопцов о Савицком: «Он современен и сегодня. Он молод, как будто это писал молодой человек»-1

Вопреки заблуждениям, Михаил Савицкий писал не только о войне или чернобыльской трагедии. По сути, он был экспериментатором, чему-то учился даже у своих преемников. Сюжеты мирной жизни, цикл портретов исторических личностей и монументальное искусство. В начале творческого пути был один Савицкий, который избрал распространенный в те годы социальный реализм. Но последнее десятилетие явило миру другого человека, мастера, другого Савицкого.  

Прокопцов о Савицком: «Он современен и сегодня. Он молод, как будто это писал молодой человек»-4

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:  
Он ведь много не писал с натуры, он это все, как композитор, сочинял. Я помню, даже его статья в журнале «Творчество» в советский период называлась «Картина должна сочиняться». Я тогда был аспирант. Я сначала не понимал, почему она должна сочиняться, как. Вот бери как в жизни перерисуй, да? А он все это делал, как композитор, все это дело выверял сам.  

Прокопцов о Савицком: «Он современен и сегодня. Он молод, как будто это писал молодой человек»-7

По словам специалистов, Савицкий опередил свое время. Все его работы будто написаны сегодня. Они не устарели ни в части композиционного строя, ни в отношении сюжетов. К сожалению, даже серия «Цифры на сердце» смотрится ныне актуально. Хотя в ней – ужасы концентрационных лагерей, уродство фашизма и войны.  

Прокопцов о Савицком: «Он современен и сегодня. Он молод, как будто это писал молодой человек»-10

Владимир Прокопцов:  
Он современен и сегодня. Он молод, как будто это писал молодой человек, понимаете? А не уже умудренный опытом художник в возрасте. Если смотреть на его вещи, я думаю, многое еще предстоит переосмыслить в его творчестве.  

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# Художник # общество # Михаил Савицкий # Владимир Прокопцов # Полина Королева # Фотофакт

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