Прокопцов о Савицком: «Он современен и сегодня. Он молод, как будто это писал молодой человек»

Новости Беларуси. 18 февраля в Минске вспоминают Михаила Савицкого, народного художника. Сегодня ему бы исполнилось 100 лет. Вековой рубеж мастер не перешагнул, но остались его картины. В них – становление белорусского народа, независимой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серия полотен «Цифры на сердце» два года дремала в кулуарах, сегодня в честь своего автора она проснулась. Выставки открываются и в других музеях столицы.

Вопреки заблуждениям, Михаил Савицкий писал не только о войне или чернобыльской трагедии. По сути, он был экспериментатором, чему-то учился даже у своих преемников. Сюжеты мирной жизни, цикл портретов исторических личностей и монументальное искусство. В начале творческого пути был один Савицкий, который избрал распространенный в те годы социальный реализм. Но последнее десятилетие явило миру другого человека, мастера, другого Савицкого.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Он ведь много не писал с натуры, он это все, как композитор, сочинял. Я помню, даже его статья в журнале «Творчество» в советский период называлась «Картина должна сочиняться». Я тогда был аспирант. Я сначала не понимал, почему она должна сочиняться, как. Вот бери как в жизни перерисуй, да? А он все это делал, как композитор, все это дело выверял сам.