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«Люди хотят проголосовать». Во Дворце Республики «Белая Русь» провела масштабный форум «Гражданская позиция»

18 февраля 2022 17:16
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Новости Беларуси. Показать и в очередной раз доказать, что сила белорусского народа в единстве. Именно для этого во Дворце Республики общественная организация «Белая Русь» провела масштабный форум под заголовком «Гражданская позиция», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Люди хотят проголосовать». Во Дворце Республики «Белая Русь» провела масштабный форум «Гражданская позиция»-1

Главными участниками стали лидеры объединения из всех регионов страны, руководители областных и районных организаций, активисты из всех уголков страны и люди, стоявшие у истоков нашего объединения. На повестке – одно из главных исторических событий в стране – республиканский референдум.  

«Люди хотят проголосовать». Во Дворце Республики «Белая Русь» провела масштабный форум «Гражданская позиция»-4

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:  
Встречи и диалоговые площадки проходили живо. И по анализу выступлений людей, по реакции понятно, что люди хотят проголосовать, хотят принятия новой Конституции, где четко определены наши ценности, с тем чтобы их, эти ценности, отстаивать. Мы – зрелое общество. И если еще недавно мы говорили о том, что не хватает политической грамотности, правовой зрелости у наших людей. То теперь нет. Теперь это на достаточно высоком уровне, причем от молодежи до среднего и старшего поколения. Все ориентируются, зачем, что и почему. Слепцов нет.  

«Люди хотят проголосовать». Во Дворце Республики «Белая Русь» провела масштабный форум «Гражданская позиция»-7

Без внимания не оставили и тех, кто совсем недавно пополнил ряды общественного объединения. Активистам вручили грамоты и благодарственные письма, а также высший знака отличия организации – «Знак Гонару».  

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# Референдум # общество # Геннадий Давыдько # Фотофакт

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