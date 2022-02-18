«Люди хотят проголосовать». Во Дворце Республики «Белая Русь» провела масштабный форум «Гражданская позиция»

Новости Беларуси. Показать и в очередной раз доказать, что сила белорусского народа в единстве. Именно для этого во Дворце Республики общественная организация «Белая Русь» провела масштабный форум под заголовком «Гражданская позиция», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:

Встречи и диалоговые площадки проходили живо. И по анализу выступлений людей, по реакции понятно, что люди хотят проголосовать, хотят принятия новой Конституции, где четко определены наши ценности, с тем чтобы их, эти ценности, отстаивать. Мы – зрелое общество. И если еще недавно мы говорили о том, что не хватает политической грамотности, правовой зрелости у наших людей. То теперь нет. Теперь это на достаточно высоком уровне, причем от молодежи до среднего и старшего поколения. Все ориентируются, зачем, что и почему. Слепцов нет.