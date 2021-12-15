Лукашенко в Витебской области: «Может уже нам и библиотеки эти не нужны? Туда никто не ходит»

Виктория Ходосок, СТВ: Это как раз про конкретные поручения, а не общие фразы. Схожим текстом Президент ответит на проблемы оптимизации некоторых учреждений, да и не только в области, и решение в свою очередь кадрового вопроса в них.

Владимир Пенин, заместитель председателя Витебского облисполкома:

У нас низкую зарплату получают в библиотеке. У нас получают низкую зарплату, конечно, учителя, которые в детских школах искусств. Вот эта категория людей.

Александр Лукашенко:

Так может уже нам и библиотеки эти не нужны? Туда никто не ходит. Или вы уже перестроили, что там наплыв народа?

Владимир Пенин:

Наплыва народа нет, Александр Григорьевич. Действительно, проблема эта есть. Мы постоянно ее обсуждаем, чтобы библиотеки, может быть, перешли в школу, или же, наоборот, чтобы школьные библиотеки сделать. Мы это видим, мы постоянно работаем над тем, чтобы была оптимизация и тех же учреждений образования, и тех же учреждений культуры. То есть мы смотрим, где можно, скажем так, сэкономить бюджет и, в принципе, сэкономить бюджетные средства.

Александр Лукашенко:

То, что вы говорите, это, извините меня, ни о чем. Игорь Петрович, надо заняться этой проблемой. Потому что у нас, наверное, и на селе, как были библиотеки, так и остались. Но там кроме заведующей библиотекой, если она там есть или он (в основном она), кроме нее туда никто и не приходит. То же самое и в районных центрах. Надо посмотреть. Вот так вот рассуждать: мы видим, мы изыскиваем, мы думаем. Ну что думать? Надо принимать решение в целом по стране, надо этот вопрос проработать, по библиотекам.

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