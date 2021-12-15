Лукашенко: по зарплате Витебщина находится на последних местах среди регионов. Как вы кадры будете удерживать?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря совершил рабочую поездку в Витебскую область. Президент провел встречу с активом региона. Особое внимание – ситуации в социальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора детально разобрали все ее аспекты: доходы, образование, здравоохранение. Обсудили и правоохранительную систему, а также работу местной вертикали. Александр Лукашенко призвал не расслабляться и быть внимательнее всем, кто работает в интересах нашего государства.
Наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области Президент требовал не раз. Не так уж и давно о регионе говорили как о территории с растущим числом убыточных предприятий – в начале 2020-го их количество называли самым большим по стране, наблюдался рост хронических должников по несвоевременной выплате денег работникам. Но Президент отмечал, что речи о списании долгов быть не может.
Виктория Ходосок, СТВ:
Тогда про свет в конце «витебского тоннеля» нашли в образовании сырьевых зон: слабые хозяйства объединили около предприятий-переработчиков со стабильной выручкой. Но сказать, что все решилось и в области отличные показатели, по-прежнему нельзя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хвалиться, в общем-то, откровенно говоря, особо нечем. За последние семь лет валовый региональный продукт сократился более чем на 8 %. Это много. В текущем году регион единственный, где продолжает снижаться региональный продукт, в основном за счет строительства и сельского хозяйства. У нас просели эти отрасли, откровенно говоря, практически во всех областях.
В последние годы ухудшаются многие показатели развития села. Снижены посевные площади и объемы сбора сельхозкультур. Сократилось поголовье крупного рогатого скота, производство молока, яиц. Причина – низкая организация труда, несоблюдение агротехнических сроков и регламентов. Исполнительская дисциплина ни к черту. Поэтому вычленяйте те вопросы, которые болезненные для нас на Витебщине, и решайте. Не будете решать, ко мне и в правительство не ходите. Мы вас больше поддерживать не будем. Потому что те огромные ресурсы, которые по моему решению были направлены в Витебскую область, начиная от деревни и заканчивая нефтеперерабатывающим заводом и другими, таких ресурсов я не направлял ни в одну область. И я жду от вас отдачи, как бы ни было тяжело.
Отдельный вопрос – стагнация промышленного комплекса области. Результаты остаются зависимы от двух предприятий – «Нафтана» и «Витебскэнерго». Если они провалились, у вас и показателей нет.
К сожалению, ситуация в реальном секторе областной экономики отрицательно сказывается на благосостоянии граждан. Обратите внимание на уровень доходов населения. По средней заработной плате область находится на последних местах среди регионов. Слушайте, как вы кадры будете удерживать? Этого быть не должно.
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