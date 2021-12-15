Лукашенко: по зарплате Витебщина находится на последних местах среди регионов. Как вы кадры будете удерживать?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря совершил рабочую поездку в Витебскую область. Президент провел встречу с активом региона. Особое внимание – ситуации в социальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора детально разобрали все ее аспекты: доходы, образование, здравоохранение. Обсудили и правоохранительную систему, а также работу местной вертикали. Александр Лукашенко призвал не расслабляться и быть внимательнее всем, кто работает в интересах нашего государства.

Наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области Президент требовал не раз. Не так уж и давно о регионе говорили как о территории с растущим числом убыточных предприятий – в начале 2020-го их количество называли самым большим по стране, наблюдался рост хронических должников по несвоевременной выплате денег работникам. Но Президент отмечал, что речи о списании долгов быть не может.

Виктория Ходосок, СТВ:

Тогда про свет в конце «витебского тоннеля» нашли в образовании сырьевых зон: слабые хозяйства объединили около предприятий-переработчиков со стабильной выручкой. Но сказать, что все решилось и в области отличные показатели, по-прежнему нельзя.