«Мало найдётся отчаянных голов». Депутат про введение ответственности за призывы к санкциям в отношении Беларуси

Новости Беларуси. За призывы к применению санкций в отношении Беларуси, ее граждан и организаций в нашей стране вводится уголовная ответственность. Соответствующие новшества определены в законе «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», подписанном 14 декабря главой государства. Это адекватный ответ на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил. О том, много ли желающих внутри страны призывать к санкциям, как быть с теми, кто делает это, находясь за границей, и о суровости возможного наказания поговорим с гостем студии программы Новости «24 часа» на СТВ депутатом Палаты представителей Андреем Злотниковым. «Такие деяния предполагают соразмерную ответственность» Юлия Алексеюк, СТВ:

Президент подписал закон об ответственности за призывы к санкциям в отношении Беларуси. Наказание достаточно суровое. Но за подобные деяния такая ответственность и должна быть, не так ли?

Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы абсолютно правы, что такие деяния предполагают соразмерную ответственность. Еще древние говорили: «Закон суров, но это закон». Хотелось бы пару точек над i расставить. Это закон, который дополняет Уголовный кодекс Республики Беларусь. Данный законопроект инициировал председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Олег Белоконев. Это изменение в 361 статью Уголовного кодекса Республики Беларусь. Нового специального отдельного закона не создавалось, немного усовершенствовали действующий инструмент, который не предполагал таких деяний, когда создавались этот закон и соответствующая статья Уголовного кодекса. Юлия Алексеюк:

Как вы считаете, сейчас в Беларуси много желающих призывать к санкциям? Андрей Злотников:

Думаю, с учетом принятия этого закона, мы должны понимать, что любой закон имеет несколько функций. Одна из функций – превентивная, то есть предотвратить. Хотелось бы верить, что граждане Республики Беларусь, которые находятся в Республике Беларусь, осознают меру ответственности, осознают, насколько это может быть губительно для тех предприятий, на которых они работают сами, на которых работают друзья, знакомые, родственники. Осознают ли это предатели родины? Те, кто находятся за рубежом, это уже их дело. Думаю, в Республике Беларусь мало найдется отчаянных голов, которые захотят рискнуть.

«Главная цель этих санкций – это изменение политического строя» Юлия Алексеюк:

Как быть с теми, кто призывает к санкциям в отношении Беларуси, находясь за границей? На них распространяется действие закона? Андрей Злотников:

Если это граждане Республики Беларусь, то, конечно, механизм точно такой же. Как быть с ними? Пока они на территории других государств, я думаю, что они чувствуют себя безнаказанными. Но если говорить о конкретно этой статье, третья часть этой статьи говорит об особо тяжких деяниях, то тут вопрос срока давности. Сколько веревочке не виться, все равно. Юлия Алексеюк:

В целом на каком основании Запад применяет санкции в отношении Беларуси? Это как-то юридически обосновано? Андрей Злотников:

Это тема для отдельного, сложного, серьезного разговора. Мы знаем, что легитимность применения санкций в данном случае под большим вопросом. Если проанализировать последнее десятилетие, когда-то о похожих цифрах говорил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, что применялась такая попытка почти в 200 случаях, такие санкции. Главная цель этих санкций – это изменение политического строя, свержение действующей государственной власти. Разве это может быть легитимным? Вообще, проблема девальвации международного права существует, и это очевидно. В данном случае ни о каком правовом механизме, с моей точки зрения, речи нет. Это правовой беспредел. Вы обратите внимание, что когда речь идет о санкциях, почему-то – может, я невнимателен был в изучении списков санкционных предприятий – никогда не идет речи о предприятиях с иностранным капиталом, совместных предприятиях. В чем дело? Особенно, когда речь идет о гигантах нашей промышленности. О «Беларуськалии» том же. Можно сколько угодно говорить о каких-то благих намерениях, которыми, как известно, дорога вымощена сами знаете куда, но в данном случае речь идет о том, чтобы уничтожить, а может быть, рейдерски захватить наши крупнейшие предприятия.