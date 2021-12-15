Александр Лукашенко: «Эта пандемия рукотворная или нет? До сих пор не разобрались»

Экс-заместитель премьер-министра возвращается работать в родной регион. Это, само собой, накладывает еще большую ответственность. Кроме того, новому губернатору приходится брать область под крыло в период, когда давление на нашу страну не ослабевает, оппоненты ищут все новые и новые поводы для раздора и раскола в белорусском обществе. Потому Президент настаивает: люди должны чувствовать заботу и видеть реальное решение проблем со стороны власти. И здесь очень многое зависит от представителей местной вертикали. Витебской области, по мнению Александра Лукашенко, необходима встряска. Есть проблемы с исполнительской дисциплиной и соблюдением технологических процессов. Без этого на улучшение показателей рассчитывать едва ли можно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мимо нас ни одна война не проходила в прошлом, не пройдет и сейчас. Не дай бог, она будет развязана. Поэтому моя задача – уберечь государство и народ от войны. Поэтому я от вас требую монолита и сплоченности. Нужно действовать, не рассчитывая ни на кого. Если помогут, это в плюс будет. Но надо рассчитывать только на себя. Пандемия обострила все противоречия. Помните, я вам говорил, надо разобраться? Эта пандемия рукотворная или нет? До сих пор не разобрались. Никто не знает, это кто-то специально сделал или нет. Но то, что я вам тогда говорил, что ее будут использовать, особенно крупные страны в собственных интересах – это факт. То и происходит. Вот в чем опасность этой ситуации и той гибридной войны, которая развязана против нас. Все это, с одной стороны, возлагает на витебчан особую ответственность за развитие области. Будет хорошо в области, особенно в Витебской области, если только наметится тенденция нормальная, в стране будет порядок и нормально. Если нас экономически не поставят на колени, никто с нами воевать не будет. Он прав, у нас есть чем ответить.