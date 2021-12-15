Петришенко о патриотическом воспитании: мы должны противодействовать деструктивному влиянию интернета на молодёжь

Тема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня требует комплексного подхода. Детей и молодежь необходимо включать в трудовую и спортивную деятельность, привлекать к изучению и сохранению исторического и культурного наследия малой родины и страны в целом.

Только через личные встречи с ветеранами, экспедиции и экскурсии по памятным местам можно донести важное до молодых умов. Хороший пример – информационно-образовательный проект «Школа активного гражданина». Благодаря ему ребята знакомятся с достижениями Беларуси и вносят свои предложения по социально-экономическому развитию страны. Вице-премьер также отметил, что более эффективным должно быть противодействие деструктивному влиянию на молодежь в интернете.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Для нас важно целостно и комплексно посмотреть на этот вопрос и дальше развивать эти все направления деятельности. Также важнейший ключевой элемент – это деструктивное влияние интернет-сети и социальных сетей, и, соответственно, других мессенджеров на нашу молодежь. То есть мы должны использовать и внедрять формы и методы, которые актуальны, которые воспринимаемы молодежью. Мы не можем только по старым каким-то лекалам обеспечивать программу и занятости, и патриотического воспитания. То есть здесь комплексный совместный подход. Вместе с детьми, вместе с молодежью мы должны действительно эту работу проводить и противодействовать деструктивным силам.

В ходе заседания коснулись и еще одной важной темы – профилактика правонарушений. Игорь Петришенко отметил снижение подростковой преступности более, чем на 11 %. Согласно статистике, за 9 месяцев 2021 года 10 000 детей сняты с учета находящихся в социально опасном положении, 930 возвращены родителям, которые вернулись к нормальной жизни.