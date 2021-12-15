Лукашенко: «Около 20 раз мне пришлось посетить красные зоны, и я убедился, что наши врачи уж слишком перенапрягли общество»

Виктория Ходосок, СТВ: Не оставил без внимания глава государства, и это логично, тему с коронавирусом в области. Инфекция пошла на спад. Первой дозы вакцины здесь привиты 43 % жителей, к концу года хотят перешагнуть рубеж в 50 %. На борьбу с COVID-19 мы уже потратили внушительную сумму, но при этом понятно, что лечить и спасать людей никто не перестанет. Однако разбрасываться налево и направо деньгами нельзя. К лечению нужно подходить с умом. Александр Лукашенко не первый раз напоминает об эффективном расходе средств и оптимальной работе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я когда-то поручал вам задействовать, чтобы в больнице не держать людей долго, потому что я это точно знаю, что мы передерживали этих больных. Мы договорились, что если человек пошел на поправку, мы его отправляли в санаторий, профилакторий и так далее и там долечивали. Около 20 раз мне пришлось посетить эти красные зоны, и я убедился в том, что наши врачи, твои коллеги, уж слишком перенапрягли общество. Они занимаются элементарными вопросами. Заходишь в эту реанимацию, там дышать нечем, даже в палатах дышать нечем. Откройте окна, проветрите. Почему на коридор не выпускаете людей, который не на ИВЛ находятся? Почему мы их в коридор не выпускаем? Там же красная зона. Вы понимаете, зашили их в четырех стенах, 4-5 человек в палатах находятся, окна запечатали, это кошмар, это ужас.

По моему настоянию начали проветривать (Пиневича заставил) эти больницы, палаты, особенно реанимации, и людей выпускать на коридор. Эксперимент с Пиневичем, заставил его проводить, людей на улицу просто выталкивали. Люди по улице должны ходить. Как же мы инфекционно лечим? Они там дышат. Пустите, чтобы они ходили хотя бы по коридору. Кто может ходить. Кто не может ходить, ну понятно, если он в реанимации.

Через неделю возовцы (это я встречался с Клюге) выдают рекомендацию: проветривание, прогулки и так далее. Я тогда понял, что у нас беда. И у нас, и с врачами, и там. Вот это вот бешенство, понимаете, этого быть не должно. Мы должны нормально лечить людей.