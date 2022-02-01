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За 30 лет там обучили 70 тысяч старшеклассников. Что говорят воспитанники Гомельского центра допризывной подготовки?

01 февраля 2022 17:28
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Новости Беларуси. 30 лет на страже патриотического воспитания. Гомельский центр допризывной подготовки № 1 отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь обучаются школьники нескольких районов областного центра.  

Как проходят занятия по допризывной и медицинской подготовке, расскажет Анна Корольчук.  

За 30 лет там обучили 70 тысяч старшеклассников. Что говорят воспитанники Гомельского центра допризывной подготовки?-1

Старшеклассники разбирают и собирают автомат на скорость, обязательно соблюдая меры безопасности. За процессом следит Александр Никишаев, который работает в Центре допризывной подготовки уже 30 лет – с самого его основания.  

За 30 лет там обучили 70 тысяч старшеклассников. Что говорят воспитанники Гомельского центра допризывной подготовки?-4

Александр Никишаев, преподаватель Центра допризывной подготовки № 1 Гомеля:  
В 10 классе стреляем три упражнения: два из пневматической винтовки и одно – из боевой винтовки ТОЗ-8. Очень интересуются такими средствами защиты органов дыхания, где практически им приходится надевать противогаз.  

За 30 лет там обучили 70 тысяч старшеклассников. Что говорят воспитанники Гомельского центра допризывной подготовки?-7

Егор Дубовец, ученик средней школы № 28 Гомеля:  
Я занимаюсь согласно воинскому уставу. У меня тут проходят уроки по типографии, РХБЗ, огнестрельной подготовке. Мне нравится, что мы с моими друзьями практически можем подержать автомат в руке, пострелять из винтовок.  

За 30 лет там обучили 70 тысяч старшеклассников. Что говорят воспитанники Гомельского центра допризывной подготовки?-10

Пока ребята учатся обращаться с оружием – девушки осваивают медицину. Оказать первую помощь, правильно наложить шину и зафиксировать конечность в случае перелома. Такие навыки пригодятся и в мирное время.  

За 30 лет там обучили 70 тысяч старшеклассников. Что говорят воспитанники Гомельского центра допризывной подготовки?-13

Традиционным стало и сотрудничество с историческими клубами. Каждая встреча – это экскурс в события Великой Отечественной войны и возможность отдать дань памяти.  

За 30 лет там обучили 70 тысяч старшеклассников. Что говорят воспитанники Гомельского центра допризывной подготовки?-16

Максим Буланчиков, руководитель военно-исторического клуба:  
Наш военно-исторический клуб имеет под собой основу лета 1941-го года. Полк создан из работников милиции. Полк оперативного назначения участвовал в боях за Гомель, уничтожал немецкие десанты.  

За 30 лет там обучили 70 тысяч старшеклассников. Что говорят воспитанники Гомельского центра допризывной подготовки?-19

Сергей Ушак, директор Центра допризывной подготовки № 1 Гомеля:  
Я очень рад, что мне довелось 17,5 лет быть директором. Как видите, военная база у нас очень насыщенная. 20 школ Советского района и 9 школ Новобелицкого проходят обучение.  

За 30 лет там обучили 70 тысяч старшеклассников. Что говорят воспитанники Гомельского центра допризывной подготовки?-22

За 30 лет в центре прошли обучение около 70 тысяч старшеклассников. Коллектив сохраняет традиции и с гордостью продолжает дело ветеранов-энтузиастов.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Анна Корольчук # Сергей Ушак # Фотофакт

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