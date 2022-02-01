«Предлагалось несколько помещений». Почему галерея Савицкого находится именно на Площади Свободы, 15?

Михаил Савицкий вполне заслуженно вошел в историю Беларуси как величайший мастер современного искусства, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Уникальность его мастерства состоит в том, что на протяжении всего периода творчества его произведения не утратили свою актуальность и значимость.

Галина Ладисова, директор Музея истории города Минска, искусствовед:

Создание персональной галереи – это была заветная мечта Михаила Андреевича Савицкого. Начала она осуществляться с принятия решения и присвоения ему звания Героя Беларуси. В конце 2007 года было принято распоряжение главы государства о создании этой персональной галереи. Но, естественно, процесс этот был очень непростой, потому что для галереи нужно было выбрать здание, и это здание, естественно, должно было соответствовать этому уникальному художнику.

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

Нужно сказать, что не так много в нашей стране персональных галерей отдельных художников. Михаил Савицкий действительно этого заслуживает, и галерея – это главное место его памяти, его творчества. Есть постоянные экспозиции, и посетители в любое время могут прийти и увидеть его работы.

Решение о создании галереи принимают еще при жизни художника. Именно Михаил Андреевич выбирает это здание как место размещения галереи. С его же согласия здание реконструируют и достраивают как музейный объект двойного назначения, совмещающий собственно художественную галерею и экспозицию, связанную с историей данного здания.

Галина Ладисова:

Предлагалось несколько помещений, несколько зданий – и по улице Зыбицкой, и по улице Кирилла и Мефодия – но как настоящий художник он увидел именно в этом старом особняке свою галерею, увидел свои произведения. Потому что, действительно, такое анфиладное построение залов, классическая архитектура способствовали этому образу.

Галерея размещается в здании на территории Верхнего города по адресу Площадь Свободы, 15 – бывшей городской усадьбе XVIII века с пристройкой. В разные времена владельцами усадьбы становятся известные минчане. В середине XIX века дом приобретает городской голова Леопольд Дельпаце. Затем здание передают мужскому духовному училищу. В послевоенное время и вплоть до 2004 года здесь находится призывной пункт Минского областного военкомата.

Галина Ладисова:

Галерея ведь имеет постоянную экспозицию, в которой представлено творчество Михаила Андреевича, то есть это начало его творчества, это и его личные предметы, это и фрагмент мастерской, перевезенной с улицы Некрасова, но замечателен тот факт, что галерея имеет выставочный зал, в котором мы имеем возможность представлять художников самого разного уровня. Не только творчество белорусских художников, но и многие зарубежные проекты, и это то, о чем мечтал Михаил Андреевич.

В последние годы жизни Савицкий тяжело болеет, он переносит инсульт, но до последнего каждый день работает в своей мастерской в фирменном для него свитере под горло и валенках, как последствие нахождения в концентрационных лагерях. Но при этом Савицкий много ходит, в мастерской он энергичен и всегда с кистью в руках.

Николай Опиок, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Когда я писал портрет его в нашей лечкомисии, хоть он просил меня: приди с холстом, коль я тебе нравлюсь, приди с холстом. Но как я могу писать? Я, маленький художник, и могу писать великого, которому я поклоняюсь и преклоняюсь? Вдруг я напишу плохо? Лучше всего его написать можно было бы абстрактно. Тогда бы он не придирался ни к кому. А так он очень придирчивый и притом справедливый. Я писал его, он говорит: наконец-то ты взял холстик и пришел ко мне. Ну, слушай, Коля, если муза позволит только мне, ему то есть, мне нужно написать еще два холста. Два, и тогда я могу уйти. Я не спросил, мне было неловко и до сих пор неловко, и хорошо, что не спросил. Какая мысль…

Юлия Ковалева:

Умер Михаил Савицкий 8 ноября 2010 года, похоронен на Восточном кладбище в Минске. Но память о нем, конечно, продолжает жить. Сегодня работы художника находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, фондах Белорусского союза художников и Министерства культуры Российской Федерации, Третьяковской галерее в Москве, выставочном объединении «Центральный дом художника», Национальной художественной галерее в Софии, а также во многих других коллекциях. Сам Савицкий насчет своих работ имел принципиальную позицию – он не продал на сторону частным коллекционерам ни одной своей картины.