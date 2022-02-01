«Предлагалось несколько помещений». Почему галерея Савицкого находится именно на Площади Свободы, 15?
Михаил Савицкий вполне заслуженно вошел в историю Беларуси как величайший мастер современного искусства, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Уникальность его мастерства состоит в том, что на протяжении всего периода творчества его произведения не утратили свою актуальность и значимость.
Галина Ладисова, директор Музея истории города Минска, искусствовед:
Создание персональной галереи – это была заветная мечта Михаила Андреевича Савицкого. Начала она осуществляться с принятия решения и присвоения ему звания Героя Беларуси. В конце 2007 года было принято распоряжение главы государства о создании этой персональной галереи. Но, естественно, процесс этот был очень непростой, потому что для галереи нужно было выбрать здание, и это здание, естественно, должно было соответствовать этому уникальному художнику.
Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:
Нужно сказать, что не так много в нашей стране персональных галерей отдельных художников. Михаил Савицкий действительно этого заслуживает, и галерея – это главное место его памяти, его творчества. Есть постоянные экспозиции, и посетители в любое время могут прийти и увидеть его работы.
Решение о создании галереи принимают еще при жизни художника. Именно Михаил Андреевич выбирает это здание как место размещения галереи. С его же согласия здание реконструируют и достраивают как музейный объект двойного назначения, совмещающий собственно художественную галерею и экспозицию, связанную с историей данного здания.
Галина Ладисова:
Предлагалось несколько помещений, несколько зданий – и по улице Зыбицкой, и по улице Кирилла и Мефодия – но как настоящий художник он увидел именно в этом старом особняке свою галерею, увидел свои произведения. Потому что, действительно, такое анфиладное построение залов, классическая архитектура способствовали этому образу.
Галерея размещается в здании на территории Верхнего города по адресу Площадь Свободы, 15 – бывшей городской усадьбе XVIII века с пристройкой. В разные времена владельцами усадьбы становятся известные минчане. В середине XIX века дом приобретает городской голова Леопольд Дельпаце. Затем здание передают мужскому духовному училищу. В послевоенное время и вплоть до 2004 года здесь находится призывной пункт Минского областного военкомата.
Галина Ладисова:
Галерея ведь имеет постоянную экспозицию, в которой представлено творчество Михаила Андреевича, то есть это начало его творчества, это и его личные предметы, это и фрагмент мастерской, перевезенной с улицы Некрасова, но замечателен тот факт, что галерея имеет выставочный зал, в котором мы имеем возможность представлять художников самого разного уровня. Не только творчество белорусских художников, но и многие зарубежные проекты, и это то, о чем мечтал Михаил Андреевич.
В последние годы жизни Савицкий тяжело болеет, он переносит инсульт, но до последнего каждый день работает в своей мастерской в фирменном для него свитере под горло и валенках, как последствие нахождения в концентрационных лагерях. Но при этом Савицкий много ходит, в мастерской он энергичен и всегда с кистью в руках.
Николай Опиок, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Когда я писал портрет его в нашей лечкомисии, хоть он просил меня: приди с холстом, коль я тебе нравлюсь, приди с холстом. Но как я могу писать? Я, маленький художник, и могу писать великого, которому я поклоняюсь и преклоняюсь? Вдруг я напишу плохо? Лучше всего его написать можно было бы абстрактно. Тогда бы он не придирался ни к кому. А так он очень придирчивый и притом справедливый. Я писал его, он говорит: наконец-то ты взял холстик и пришел ко мне. Ну, слушай, Коля, если муза позволит только мне, ему то есть, мне нужно написать еще два холста. Два, и тогда я могу уйти. Я не спросил, мне было неловко и до сих пор неловко, и хорошо, что не спросил. Какая мысль…
Юлия Ковалева:
Умер Михаил Савицкий 8 ноября 2010 года, похоронен на Восточном кладбище в Минске. Но память о нем, конечно, продолжает жить.
Сегодня работы художника находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, фондах Белорусского союза художников и Министерства культуры Российской Федерации, Третьяковской галерее в Москве, выставочном объединении «Центральный дом художника», Национальной художественной галерее в Софии, а также во многих других коллекциях. Сам Савицкий насчет своих работ имел принципиальную позицию – он не продал на сторону частным коллекционерам ни одной своей картины.
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кандидат искусствоведения, художник:
Канешне, вельмі важна, каб з яго творчай спадчыны, якой ён уславіў Беларусь і ўнёс вялікі ўклад, каб моладзь, сённяшнія выпускнікі Акадэміі мастацтва, нашых іншых устаноў культуры бралі прыклад вернага служэння сваёй Радзіме. Міхаіл Андрэевіч з’яўляецца, на мой погляд, гэтым яскравым прыкладам. Чалавек, які аддаў поўнасцю свой талент, свае жыццё менавіта мастацтву і праз мастацтва ўславіў сваю родную Бацькаўшчыну, родную Віцебшчыну, дзе ён нарадзіўся, і родную Беларусь.