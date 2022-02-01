«Ребёнка в школе не учат непотребщине в восемь лет». Почему в Конституции хотят закрепить понятие брака, как союза мужчины и женщины?

27 февраля 2022 года в Беларуси пройдет конституционный референдум. Проект обновленного Основного закона вынесен на всенародное обсуждение. О том, чего ждут люди, почему назрела необходимость и каков вектор изменений, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вадим, скажите, а как включается молодежь?

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Достаточно активно включается. Алена Родовская:

Принято же считать, что молодежь достаточно либеральная. Вадим Богуш:

Для молодежи важно понимать, что изменения в Конституцию – это не предмет решения проблем, которые существуют вчера, сегодня или завтра. Они хотят себя увидеть в этой Конституции через 10-15 лет. Алена Родовская:

Через 10-15 лет мы все прекрасно понимаем, что союз между мужчиной и женщиной, который мы называем браком, очень может сильно пошатнуться. Молодежь, как обычно, либеральна. Мы видим, какие видосы в Сети появляются с Дня первокурсника, когда они там творят дичь. Они думают на будущее, либо им все пока хи-хи, ха-ха?

Вадим Богуш:

Конечно, думают на будущее, может быть, не имея того жизненного опыта, который есть у старшего поколения. Алена Родовская:

Либо как в Европе: ЛГБТ шагает по планете? Вадим Богуш:

Но опыт – это то, что приходит со временем и на собственных ошибках. Иного пока ничего не придумано. Алена Родовская:

Так вот, мне интересно, молодежь это понимает сейчас или нет? Вадим Богуш:

Умные люди учатся на чужих ошибках, а все остальные на своих.

Вадим Боровик, политолог:

Молодежь – естественно, что и возраст переходный, какие-то нюансы, течения и прочее. Но мы же должны направлять молодежь. Не будет такого, что мы где-то потеряли молодежь – занимайтесь, чем хотите. Два момента: мужчина и женщина, ЛГБТ и прочее. То есть вы думаете, в Европе или в США, Северной Америке все хотят жить по вот этим, так скажем, модным стандартам? Далеко не все. Алена Родовская:

Им право выбора дают – хочешь в 10 лет поменяй пол. Пожалуйста, делай, что хочешь. Вадим Боровик:

Миллионы людей хотят традиционных ценностей. Хотят брак мужчины и женщины гарантированно. Я привожу пример, когда встречаюсь с молодежью. Говорю: хорошо, создали семью мама с папой. А в этой стране разрешены браки между мужчинами. И вот погибла семья в автокатастрофе, ребенок остался в детском доме. Вы хотите, чтобы два папы усыновили вашего ребенка, который в три-четыре года будет в полной зависимости от родителей? И до определенного возраста от него вообще ничего не зависит – как покормят, покупают, что купят. И к чему эти папы могу его склонить? Я не говорю, что мы каждую такую семью должны в чем-то обвинять. Мы о чем говорим в Беларуси? Мы гарантируем традиционные здоровые отношения, но ни на кого не нападаем. Если кто-то занимается личной жизнью, и это не рекламирует, не лезет в нашу жизнь – пускай занимаются, чем хотят. Понимаете, о чем я говорю? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Все верно, Вадим. Никто не запрещает жить, как он хочет. Но закон – есть закон.

Вадим Боровик:

Еще пример привожу. Вы сегодня все выстроились в ряды – в православные церкви, в католическую, кто-то исламский полумесяц одел. Религия вам приписывает соблюдать моральные нормы или снимайте вот эти атрибуты. Не ходите, не венчайтесь, не креститесь, либо соблюдайте вот эти каноны. Екатерина Забенько:

Вот правда. Люди ходят в церковь и при этом не соблюдают божьи законы, если уже на то пошло. Вадим Боровик:

Я не моралист. Я здоровый, трезвый человек. Но этот наш подход будет рекламой страны. Я сегодня знаю примеры – поскольку у меня бизнес связан с работой с иностранным контингентом – когда покупают здесь недвижимость, переводят бизнес. Говорят: «Потому что в вашей стране ребенка в школе не учат непотребщине в восемь лет».