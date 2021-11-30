Прямой эфир

Государственных наград и Благодарностей Президента удостоены работники прокуратуры

30 ноября 2021 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Государственных наград и Благодарностей Президента удостоены работники прокуратуры. Соответствующие указ и распоряжение подписал Александр Лукашенко сегодня, 30 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Государственных наград и Благодарностей Президента удостоены работники прокуратуры-1

В наградном списке семь фамилий. Высокую оценку получили прокурорские работники за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, личные заслуги в обеспечении законности, укреплении правопорядка и борьбе с преступностью.  

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: мы будем просить этих людей, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет
30 ноября 2021 17:02

Лукашенко: мы будем просить этих людей, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет

«Это ужасный момент, который разъединил людей». Белорусская спортсменка о событиях 2020-го
30 ноября 2021 16:21

«Это ужасный момент, который разъединил людей». Белорусская спортсменка о событиях 2020-го

Есть и огромный в форме головы витязя. В Гомеле открылась выставка тульских самоваров
30 ноября 2021 15:38

Есть и огромный в форме головы витязя. В Гомеле открылась выставка тульских самоваров