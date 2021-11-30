Новости Беларуси. Государственных наград и Благодарностей Президента удостоены работники прокуратуры. Соответствующие указ и распоряжение подписал Александр Лукашенко сегодня, 30 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Государственных наград и Благодарностей Президента удостоены работники прокуратуры. Соответствующие указ и распоряжение подписал Александр Лукашенко сегодня, 30 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В наградном списке семь фамилий. Высокую оценку получили прокурорские работники за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, личные заслуги в обеспечении законности, укреплении правопорядка и борьбе с преступностью.