Лукашенко: мы будем просить этих людей, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет

Новости Беларуси. «Поражает готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы». Именно по этому лаконичному предложению можно понять, под каким именно впечатлением остался известный Дмитрий Киселев после интервью с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили долго и детально. О двусторонних отношениях Беларуси и России, интеграции в рамках Союзного государства, Конституционной реформе в стране, миграционном кризисе на границе с ЕС и о том, чей же Крым. О последнем пункте нашего Президента спрашивали уже много раз. Вот вам и доступный ответ.

Для Киселева это его первая встреча с белорусским лидером. И как он после признался журналистам: интервью с Президентом Лукашенко – для него своеобразное «человеческое открытие».

Ксения Худолей, корреспондент:

Учитывая недавние переговоры Лукашенко и Меркель, то, как будет развиваться ситуация с беженцами, дальше интересует многих журналистов, да и не только. Однако самововлеченных в этот кризис политиков это интересует не особо. Впрочем, свои обязательства Беларусь исправно выполняет. Мы просим этих людей вернуться на родину, учитывая, что Евросоюз не собирается открыть перед ними двери. Но заставлять их лететь обратно никто не будет.

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:

Когда вы разговаривали с Меркель по телефону, и не раз, то она же обращалась к вам...