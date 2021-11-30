Лукашенко: мы будем просить этих людей, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет
Новости Беларуси. «Поражает готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы». Именно по этому лаконичному предложению можно понять, под каким именно впечатлением остался известный Дмитрий Киселев после интервью с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говорили долго и детально. О двусторонних отношениях Беларуси и России, интеграции в рамках Союзного государства, Конституционной реформе в стране, миграционном кризисе на границе с ЕС и о том, чей же Крым. О последнем пункте нашего Президента спрашивали уже много раз. Вот вам и доступный ответ.
Для Киселева это его первая встреча с белорусским лидером. И как он после признался журналистам: интервью с Президентом Лукашенко – для него своеобразное «человеческое открытие».
Ксения Худолей, корреспондент:
Учитывая недавние переговоры Лукашенко и Меркель, то, как будет развиваться ситуация с беженцами, дальше интересует многих журналистов, да и не только. Однако самововлеченных в этот кризис политиков это интересует не особо. Впрочем, свои обязательства Беларусь исправно выполняет. Мы просим этих людей вернуться на родину, учитывая, что Евросоюз не собирается открыть перед ними двери. Но заставлять их лететь обратно никто не будет.
Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:
Когда вы разговаривали с Меркель по телефону, и не раз, то она же обращалась к вам...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Она попросила меня, чтобы я занялся репатриацией этих людей. Я говорю: знаете, Ангела, такими жесткими словами давайте не будем даже говорить.
Дмитрий Киселев:
А что значит репатриация? Вернуть их на родину?
Александр Лукашенко:
Это значит, хватай их отсюда и вывози силой. Я ей сразу сказал, в конце уже, да, дважды повторил: я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, в Гродно и прочее. Ну, знаете, как реагирует население. Мы будем просить этих людей, которые законно у нас находятся по туристической визе в гостинице и прочее, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет. И я уже больше тысячи вернул их в Ирак, но я ей предложил вот этих...
Дмитрий Киселев:
За свой счет вы вернули или?
Александр Лукашенко:
12,5 миллиона неделю назад заплатили. А нет. Рейсы они…
Дмитрий Киселев:
Это Ирак платит.
Александр Лукашенко:
Ирак, да.
Дмитрий Киселев:
Но вот белорусские расходы, 12,5 миллиона.
Александр Лукашенко:
12,5 миллиона неделю назад.
Дмитрий Киселев:
Долларов?
Александр Лукашенко:
Долларов. Сейчас это будет в два раза больше.
Дмитрий Киселев:
То есть весь уход, кормежка, обогрев, лечение?
Александр Лукашенко:
Абсолютно. Возовцы, Всемирная организация здравоохранения, прислали некие там чулки, прокладки, памперсы и что-то там такое.
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