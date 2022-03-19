Лукашенко: у Зеленского на столе два телефона – спутниковая связь с Байденом и премьером Англии Джонсоном

Холодная весна выдалась очень горячей на геополитическую повестку. Похоже, весь цивилизованный мир перестает доверять лишь англосаксонскому порядку. Все чаще звучит голос разума и желание услышать альтернативное мнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Визит в Беларусь одного из старейших и известных журналистов Японии – яркий пример. В далекой стране хотят слышать позицию официального Минска.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там даже не советники советуют военным, как себя вести. Там полностью представители Запада и США взяли в руки управление военной операцией, противодействие России. Кроме того, что они официально поставляют туда самое современное оружие, я так думаю, они руководят полностью военным сопротивлением, военным процессом в Украине. Грубо говоря, у Зеленского на столе два телефона: один телефон, второй телефон – спутниковая связь с Байденом и премьером Англии Джонсоном. Два телефона. Вот в основном он управляется этими двумя руководителями.
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