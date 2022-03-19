Лукашенко: у Зеленского на столе два телефона – спутниковая связь с Байденом и премьером Англии Джонсоном

Холодная весна выдалась очень горячей на геополитическую повестку. Похоже, весь цивилизованный мир перестает доверять лишь англосаксонскому порядку. Все чаще звучит голос разума и желание услышать альтернативное мнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит в Беларусь одного из старейших и известных журналистов Японии – яркий пример. В далекой стране хотят слышать позицию официального Минска.