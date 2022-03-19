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Сын бывшего узника Озаричского лагеря смерти: слёзы на глазах, потому что мой отец с сестрой и мамой был здесь

19 марта 2022 17:23
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Новости Беларуси. Одно из самых бесчеловечных преступлений в мировой истории. 19 марта 78-я годовщина освобождения узников Озаричского лагеря смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 50 тысяч человек стали участниками чудовищного эксперимента, который в годы Второй мировой войны здесь провели фашисты. Заключенных использовали для создания «биологического щита». План лично утвердил Гитлер.  

Каждый год сотни людей приезжают к мемориалу, чтобы почтить память безвинно погибших. Зажигают свечи, приносят игрушки и цветы. С болью и едва сдерживая слезы, вспоминают всех, кто был брошен умирать. В 2022 году на месте бывшего концлагеря особенно многолюдно – цена мира стала слишком высокой.  

Сын бывшего узника Озаричского лагеря смерти: слёзы на глазах, потому что мой отец с сестрой и мамой был здесь-1

Владимир Каковка, сын бывшего малолетнего узника Озаричского лагеря смерти:  
Слезы на глазах, потому что мой отец со своей сестрой и мамой были здесь, я привозил его в 1982 году. Он говорит: «Сын, все простительно, все реально, единственное – чтобы не было войны». Моя бабушка, его мама, осталась в том конце лагеря, в этом болоте. А они выжили. Отцу было 13,5-14 лет, а сестре было всего лишь 5.  

Там погибло более 17 тысяч человек. Вот как в Озаричском лагере смерти фашисты издевались над людьми (здесь подробности).  

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Каковка # Анна Корольчук # Фотофакт

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