Сын бывшего узника Озаричского лагеря смерти: слёзы на глазах, потому что мой отец с сестрой и мамой был здесь

Новости Беларуси. Одно из самых бесчеловечных преступлений в мировой истории. 19 марта 78-я годовщина освобождения узников Озаричского лагеря смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 50 тысяч человек стали участниками чудовищного эксперимента, который в годы Второй мировой войны здесь провели фашисты. Заключенных использовали для создания «биологического щита». План лично утвердил Гитлер.

Каждый год сотни людей приезжают к мемориалу, чтобы почтить память безвинно погибших. Зажигают свечи, приносят игрушки и цветы. С болью и едва сдерживая слезы, вспоминают всех, кто был брошен умирать. В 2022 году на месте бывшего концлагеря особенно многолюдно – цена мира стала слишком высокой.